Optimismo con Messi: "Vendrá al PSG, él mismo se pondrá ese desafío"

El futuro de Leo Messi sigue dando de qué hablar y lo hará más todavía según se vaya acercando el verano, ya que si no renueva por el Barcelona será libre de fichar por el equipo que quiera. El favorito, si antes lo era el Manchester City, es ahora el PSG. Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, hablaba recientemente de él y el optimismo ha crecido en gente como Omar da Fonseca.

Fonseca es un gran admirador de Leo Messi y, como él, es argentino. Curiosamente, es uno de los pocos compatriotas del '10' culé que puede presumir de haber jugado en el PSG, aunque solo fuera durante la temporada 1985/1986. Ahora se muestra emocionado ante la posibilidad de que el seis veces Balones de Oro juegue en el Parque de los Príncipes a partir de la temporada que viene.

"Sí", ha dicho rotundamente sobre si cree que Messi fichará por el PSG. "En los periódicos españoles leí que toda su familia había empezado a aprender francés. Yo, de pequeño, si me hubieran dicho que me iba a venir a jugar a París, ¡Mis oídos hubieran llorado! Para nosotros, los argentinos en Francia, París es algo importante", añadió.

Leo Messi celebra su gol al Rayo Vallecano en la Copa del Rey Reuters

Fonseca cree que Messi se pondrá el reto de cambiar de equipo tras decidir el verano pasado que debía salir del Barcelona. Y eso le causa una gran sensación de cara a que Leo pueda levantar la ansiada Orejona con el club galo: "Él vendrá, él mismo se pondrá ese desafío. Imagínense decir que con el PSG ganó la Champions".

Ya criticó al Barça

Fonseca habló ya hace unos meses de Messi y el Barça de Ronald Koeman: "Es el peor Barça de todos los tiempos. Tiene buenos jugadores, pero no encajan juntos y, además, no hay explicación. El Barça juega mal, no da miedo, aburre y no marca. Todas las carencias se amplifican", dijo entonces Da Fonseca.

Da Fonseca fue algo crítico con Messi: "Messi quiere seguir regateando, pero ya no puede y sigue insistiendo en esa forma de jugar. Cristiano entendió mejor que tenía que ceñirse a marcar goles". Y ya entonces avisaba sobre el PSG: "Nadie sabe qué pasará en febrero, pero, viendo el estado actual de las cosas y si hay que elegir un claro favorito, ese es el Paris Saint-Germain", concluyó.

