'Canelo' Álvarez, la llave del renacer de McGregor: el plan para su regreso

Saúl 'Canelo' Álvarez y Conor McGregor son dos de los mayores iconos que existen en los deportes de contacto de los últimos años. El mexicano es uno de los mayores exponentes del boxeo a nivel mundial y el auténtico líder de la categoría del peso supermediano. Por su parte, el irlandés fue toda una referencia en la UFC y en las artes marciales mixtas.

Sin embargo, sus continuos escándalos, retiradas interrumpidas y devaneos entre el mundo del alcohol y las peleas han provocado que su enorme talento se haya diluido en la falta de competición y en la aparición de rivales que le han comido el terreno y la moral, como es el caso de Khabib Nurmagomedov. Los últimos años de la carrera de Conor han sido realmente complicados y controvertidos. Aún así, no se rinde.

Su regreso, más que a la competición, a lo más alto, parece complicado, pero no imposible. Por edad y condiciones sigue teniendo papeletas para ser el mejor. Están en forma, aunque le falta mucho ritmo de competición y mucho sudor de batalla al todo o nada, cosas que se pierden cuando uno pasa más tiempo entre altercados y yates que dando el callo en el octógono. Ahora, en la carrera de McGregor se ha cruzado una nueva luz, la de Saúl Álvarez y su 'Canelo Team', quienes le tienden la mano para devolverlo a lo más alto.

Hambre de historia

Los últimos meses de Conor McGregor, o mejor dicho años, han sido realmente complicados. No han sido los de un luchador de élite o los de un deportista de máximo nivel. Alejado de la exigencia y la concentración que da la competición, McGregor no ha tenido su regreso soñado y teme haber perdido su posición de leyenda.

Su ego y carácter altivo y fanfarrón le evitarán reconocer que ha cometido graves errores, aunque ya tras su derrota ante Poirier, donde dominó gran parte del combate, dejo ver a un McGregor algo reformado, más humilde y consecuente con su situación, y también con la ambición de darle la vuelta y recuperar su estatus de estrella por sus méritos en la lucha y no por sus escándalos fuera de los pabellones.

Esta derrota frente a Dustin ha dejado un león herido en su cuerpo y en su orgullo. McGregor no puede perdonarse a sí mismo repetir situaciones como la vivida en su último combate, donde terminó siendo incapaz de imponer su ley y acabó cayendo por nocaut, algo impropio de su trayectoria. Esa caída a los infiernos parece haberle hecho reflexionar y es que en el último lustro solo ha tomado partida en un puñado de combates.

Sin pelear, lo mejor es retirarse, pero si quiere hacerlo en lo más alto, tiene que volver a sudar sangre porque no es suficiente con entrenar un poco antes de la contienda. Poirier, quien antes no era rival para él, le demostró su nueva y cruda realidad. Ahora tiene hambre, quiere mejorar y tiene el férreo deseo de volver, no solo como personaje, sino también como luchador.

Un fichaje galáctico

A pesar de que seguramente no estaba en sus planes para regresar a lo más alto, a McGregor se le ha presentado una oportunidad única para él porque saciaría sus pretensiones y objetivos en muchos aspectos. Tanto a nivel mediático como a nivel deportivo, la unión de McGregor y 'Canelo' Álvarez puede ser un verdadero pelotazo. Un producto que se vende solo, que se genera una bomba de cara al aficionado.

El 'Canelo Team' le ha abierto las puertas formalmente con una oferta que puede ser tentadora para el irlandés. Ellos le han ofrecido enteramente su sabiduría y su preparación en una disciplina que no es la suya, pero en la que ya ha tenido sus amagos de entrada. Además, todas las enseñanzas que le transmitan Eddy Reynoso y su equipo le pueden venir muy bien para su regreso a lo más alto.

McGregor quiere resucitar, renacer de sus cenizas, y para ello, el técnico de 'Canelo' le ofrece toda su sabiduría para mejorar su pegada y su defensa, dos armas con las que podría ser letal dentro del octógono. Además, Reynoso ya ha allanado el camino para su entrada con las pertinentes alabanzas. Que le traten de histórico y de carrera intachable es algo que a Conor le gusta y es algo que le ofrecen en el 'Team Canelo'. Esa unión entre el irlandés y el mexicano puede ser una auténtica revolución.

Nuevos horizontes

Si McGregor aceptara finalmente su entrada en el equipo de 'Canelo' y poder formarse y entrenarse junto a ellos para recuperar su pegada y su aura, también estaría dando un paso nuevo e importante en su carrera profesional. Conor siempre ha querido tener vida más allá de la UFC y de las artes marciales mixtas. Por eso, el billete de 'Canelo' puede transportarle a otro mundo a través de un viaje en primera clase.

El propio Eddy Reynoso ha confesado que le sorprendió la aventura que hizo McGregor para medirse a un rival tan temible como Mayweather, el único que ha sido capaz de vencer a 'Canelo' hasta ahora en sus 58 combates como profesional. El entrenador del mexicano asegura que tiene un gran movimiento de cintura y de piernas y que es muy ágil y veloz, algo siempre importante en el cuadrilátero. Con un poco de técnico y entrenamiento específico, Reynoso cree que podría obtener grandes beneficios.

Además, este nuevo aprendizaje y esta puesta a punto no solo le servirían a McGregor de cara a su regreso a la cima de las MMA, sino que también podrían abrirle una puerta que está deseando derribar, la de formar parte de la élite del boxeo. Conor no esconde que siempre ha querido una revancha contra Mayweather y que su combate frente a Pacquiao se sigue cocinando a fuego lento. Sin embargo, entrenando en el 'Canelo' Team sus opciones se multiplicarían y podría ser un rival muy temido abierto a nuevos horizontes.

Poirier sigue en mente

A pesar de su viejo deseo de venganza frente a Khabib, frente a Mayweather o de su aspiración de medirse a Manny Pacquiao, McGregor quiere hacer bien las cosas y su primera gran cuenta pendiente será Dustin Poirier, con quien está 1-1 en el tanteador particular y con quien ya ha manifestado que quiere pelear para deshacer ese deshonroso empate.

Danna White lo sabe y va a exprimir esa cita y esa rivalidad como si de la gallina de los huevos de oro se tratase. Nadie esperaba que esto pudiera terminar así, pero McGregor, para lo bueno y para lo malo, es el rey Midas y todo lo que toca lo convierte en oro. Ahora, Dustin se ha ganado el derecho a estar en su lista de máximos rivales y por ello tiene la preferencia absoluta en el rincón del odio del irlandés.

Desde el 'Team Canelo', quienes podrían ser su nuevo equipo debido al inmenso talento que atesoran con personas de mucho nivel y calidad en todos sus puestos, le animan a prepararse al máximo para esa nueva pelea. No creen que se vaya a rendir tan fácilmente y a dar por bueno el 1-1, pero saben que tiene que rendir al máximo de sus capacidades si espera que el león herido supere al nuevo gallo del corral.

Dustin sabe que ahora está en el centro de la diana y de los focos y que es una de las mayores llaves de negocio para la UFC de Danna White. Por ello, rentabilizará al máximo su rivalidad con uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Mientras ese momento llega, 'The Notorious' tiene ante sí aceptar la invitación llegada desde México para formar uno de los tándems más mediáticos de la historia de la lucha, una unión sin fronteras y sin barreras donde solo caben el talento y el trabajo para destruir rivales. Quien sabe si 'Canelo' puede ser la llave que abra el cofre de la resurrección de McGregor.

