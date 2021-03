La fórmula del Barça para tapar sus miserias hasta junio: los dos 'regalos' para el nuevo presidente

Lo dijo Gerard Piqué tras ganar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán el pasado fin de semana: "Si el miércoles le damos la vuelta, cambia todo, la temporada cambia por completo". Y el Barça, con el combinado hispalense también como rival, remontó en el Camp Nou contra todo pronóstico y se metió en la final de la Copa del Rey. De un momento a otro, los ánimos se ha levantado y a solo unos días de las elecciones.

El domingo habrá un nuevo presidente en el Barcelona. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa se someterán a la votación de los socios culés y uno de ellos se pondrá a los mandos de la nave azulgrana. El pase a la final de Copa ha sido la excusa perfecta para que crezca la confianza del aficionado barcelonista y, de paso, dé una bocanada de aire al que salga elegido en las elecciones.

Tras saltar por los aires el 'Barçagate' con la detención de Josep María Bartomeu, el último presidente del club, muchos pensarían que las elecciones eran más un 'marrón' que otra cosa. No era el mejor comienzo de mandato para el que saliera elegido, que ahora se ha encontrado con un 'regalo' que a buen seguro le ayudará a consolidar su figura.

El próximo 17 de abril, La Cartuja acogerá la final de Copa correspondiente a la edición de esta temporada -dos semanas antes se jugará la de 2020 entre Real Sociedad y Athletic- y en el palco estará Laporta, Font o Freixa, que presenciaron este miércoles en el estadio la machada del equipo de Ronald Koeman. El Barça llegará con el cartel de favorito y qué mejor que poder empezar el mandato con un título solo poco más de un más tarde de la votación.

La foto con Gasol

Y ese no es el único 'regalo' con el que será recibido el nuevo presidente. Desde el pasado 23 de febrero se sabe que Pau Gasol fichará por el Barça hasta final de temporada y desde este miércoles está ya en la ciudad condal. Sin embargo, todavía no ha sido presentado para esperar a que haya un nuevo presidente y salga en la foto junto al pívot. Será el primer tanto que se anotará el sucesor de Bartomeu.

Pau Gasol durante un acto EFE

Por un momento uno podría pensar que todo es de color de rosas en Can Barça. Nada más lejos de la realidad. Estos dos 'regalos' y lo que suceda en lo que queda de temporada, tanto en fútbol como en baloncesto, no podrán tapar a partir de junio la triste realidad a la que se enfrenta la entidad.

La triste realidad

Durante la carrera electoral, en especial Laporta y Freixa, han insistido en hacer ver "que no estamos tan mal", como diría el propio Joan de 2008. Pero el panorama financiero culé es desolador y así lo refleja la última rebaja del límite salarial que ha sufrido por parte de LaLiga. Si de la temporada pasada a la actual se bajó de 656,429 millones a 382,717, una reducción del 51%, este invierno se ha descendido hasta los 347,078.

La reestructuración de la plantilla, que sigue siendo necesaria, no será fácil con esos números o los de la deuda total del Barça de 1.173 millones, de los cuales 730 son a corto plazo. Quiera o no, el nuevo presidente deberá ajustar el cinturón de la entidad este próximo verano y, además, afrontar un asunto tan espinoso como el futuro de Leo Messi, que no tomará una decisión hasta que no acabe la temporada.

En Can Barça pretenden recibir al nuevo presidente por todo lo alto, con Pau Gasol y la final de Copa como grandes alicientes. Hará mal el que salga elegido si se conforma con salir en la foto y no empieza a ponerse manos a la obra con el proyecto deportivo y empieza a salvaguardar la economía del club. Que la euforia del momento no distraiga la atención de lo que verdaderamente importa en la entidad.

