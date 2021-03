Así será la final de la Copa del Rey 2021: fecha, sede y dudas por resolver

La Copa del Rey 2021 está más cerca de terminar. El torneo que organiza la RFEF entre los grandes, medianos y pequeños clubes del fútbol español echará el cierre el próximo mes de abril con la gran final. Y lo hará con Athletic Club y FC Barcelona, los dos clubes tradicionalmente dominantes del título del K.O.

El encuentro que ponga el broche de oro se disputará el próximo sábado 17 de abril en La Cartuja. El estadio sevillano será el que albergue dicha cita, tal y como ya sucedió en la pasada edición de la Supercopa de España. Un duelo que será el gran protagonista de todo el fin de semana debido al aplazamiento de los encuentros de La Liga. Toda la atención estará puesta el la Copa.

Sin embargo, el Athletic podría llegar con sensaciones muy diferentes a ese duelo. Y es que días antes, concretamente el 3 de abril, se desarrollará la final del año pasado y que también tendrá al equipo vasco como participante. El conjunto de Marcelino se verá las caras con la Real Sociedad y, esta vez sí, cerrará la edición de 2020.

Dicho encuentro no se pudo disputar por la aparición de la pandemia y por decisión de los clubes se optó por aplazar el duelo hasta que el público pudiera estar presente. Un requisito que aún no está confirmado y que, además, no parece que se vaya a poder cumplir.

El equipo de Marcelino, por lo tanto, podrá acumular una Supercopa y dos Copas del Rey en una temporada extraña, repleta de altibajos y donde la Covid-19 ha sido la gran protagonista. El veterano técnico llegó para ocupar el puesto de Garicano y en pocos días se hizo con el control absoluto del equipo. Ganaron la Supercopa tras eliminar al Real Madrid con un gran 1-2 y en la final tumbaron al Barcelona con golazo de Iñaki Williams incluído.

Ese encuentro se repetirá en una final de Copa que no reunía a ambos equipos desde 2015. Aquella fue la última cita de estas características que enfrentó a Barça y Athletic. El resultado para los 'leones' no fue del todo bueno y acabaron con un 1-3 en el luminoso.

La duda de público

Es la gran incógnita. El público sigue sin tener acceso a los encuentros de La Liga. El Consejo Superior de Deportes, que es quien tiene las competencias para cambiar esa dinámica, sigue sin pronunciarse. El plan siempre fue seguir las recomendaciones sanitarias y tener público en el tramo final de la temporada. Por ello, todo hace indicar que la final de Copa no tendrá todavía aficionados en las butacas. Sin embargo, cabe destacar que aún no hay una decisión tomada desde la Federación.

"Un mes antes de la celebración de la final masculina, la RFEF realizará las reuniones pertinentes con el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y los clubes para hablar sobre la conveniencia o no de asistencia de público a esta final", recalcaron en un comunicado desde la Federación.

