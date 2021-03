¿Quién es Khamzat Chimaev?: La última estrella de la UFC que no puede con la Covid

Khamzat Chimaev acaparaba los focos de la UFC esta semana por un anuncio sorpresa en sus redes sociales. El luchador ruso, con pasaporte sueco, aseguraba que se retiraba con tan solo 26 años. Aludió a la enfermedad, la Covid-19, como el motivo para no poder continuar con su carrera.

Fue el pasado mes de diciembre cuando se confirmó que Chimaev había contraído el coronavirus. Desde entonces ha estado luchando contra la Covid, que continúa dejando miles de nuevos infectados y fallecidos cada día en todo el mundo. En su caso, un deportista de élite en perfecta forma, las secuelas están complicando su recuperación.

El ruso iba a pelear ante Leon Edwards el 19 de diciembre, pero este combate tuvo que posponerse por su positivo. Después de dar negativo, se anunció que la pelea tendría lugar el 20 de enero, finalmente, también fue aplazada. Entonces se señaló que la fecha era la del 13 de marzo y justo... llega el anuncio de su retirada.

"Quiero darle las gracias a todos por su apoyo en mi camino en este deporte. Creo que terminé. Sí, sé que no me llevé el cinturón, pero esa no es la victoria más importante en esta vida. Puede que os moleste, pero mi corazón y mi cuerpo me lo dicen todo", escribió en primer término el ruso con pasaporte sueco. Lo principal es que no sé qué es esta enfermedad, pero no se sobrevive fácilmente", escribió en su perfil de Instagram.

El periodista de la ESPN, Brett Okamoto, habló sobre ello: "La UFC trasladó este lunes a Khamzat Chimaev a Las Vegas, según su representante. Recibirá atención médica en Estados Unidos por sus efectos persistentes por la Covid. Abdelaziz aseguró que espera que el luchador pueda volver a pelear en junio, pero su salud a largo plazo es la prioridad ahora mismo".

Y es que sí, el luchador se encuentra en Las Vegas para seguir con su tratamiento. Las secuelas que arrastra Khamzat Chimaev son graves. Su agente, Ali Abdelaziz, ya explicó que incluso llegaron a temer por su vida cuando se infectó. Está viviendo un infierno y de ahí ese mensaje que hizo saltar las alarmas dentro de la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA).

¿Continuará...?

Esa es la pregunta que se pueden hacer muchos a estas alturas. Dana White ha hablado sobre ello después de ese mensaje de su luchador: "Cuando llegó aquí, los médicos lo atendieron y le recetaron prednisona, que es un esteroide maldito y desagradable. Se supone que debe tomar esto, relajarse y recuperarse. Hoy -por el lunes- entrenó, se sintió como una mierda, se emocionó mucho y publicó eso".

Dana White, presidente de la UFC Reuters

"Y se supone que no debería estar entrenando, pero es un salvaje que quiere pelear todos los fines de semana. Ni siquiera tendría que haber entrenado y se emocionó", continuó explicando el presidente de la UFC en declaraciones para MMA Junkie. Y no solo él, también el Jefe de la República de Chechenia se ha referido al futuro de Chimaev. "Khamzat no se va, ¡se queda y luchará hasta el final!", ha afirmado Ramzan Kadyrov.

Así es Chimaev

Khamzat Chimaev nació el 1 de mayo de 1994 en Chechenia, una de las 22 repúblicas de Rusia. Con tan solo 5 años comenzó a practicar wrestling, todo un niño de prodigio que vio cómo su arduo trabajo desde la infancia daba sus frutos en la UFC en los últimos meses. Y es que 'Borz' se convirtió en la nueva estrella de la empresa, siendo el luchador estrella del pasado año.

Antes de eso, cuando todavía no había cumplido la mayoría de edad, se trasladó a Suecia. En el país nórdico siguió su carrero en BK Athen, para conseguir la medalla de oro el Campeonato Nacional de Suecia, en la categoría de 92 kilos de la división freestyle. Y no solo eso, sino que también ha participado en torneos de judo y de sambo.

En Estocolmo dio también los primeros pasos en las MMA. Corría el año 2017 cuando empezó a coquetear con esta disciplina que acabado poniendo con letras de oro su nombre en todo el planeta. Nueve peleas ha protagonizado desde que comenzó su trayectoria en la UFC en 2018. De ellas, tres en 2020 y todas, las nueve, con idéntico resultado: victoria para él, con seis KO.

Su progresión estaba a la altura de los mejores, también su proyección. La UFC siempre está al tanto de los nuevos talentos y tenía en Khamzat Chimaev a una de sus estrellas para el presente y el futuro. Ahora, la vida le ha dado un revés, pero todos confían en que recapacite y regrese cuando esté al cien por cien para poder seguir haciendo más grande su marca, que ahora está en 9-0.

