Guardiola , diez años sin ganar la Champions: "Son importantes las veces que estuve en cuartos y semis"

Los cuartos de final de la Champions League se deciden entre este martes y el miércoles. En el último turno les llega la hora de la verdad al Manchester City y al Borussia Dortmund después de firmar en la ida un resultado de 2-1 favorable a los ingleses. En la previa del encuentro de vuelta, Pep Guardiola ha analizado el encuentro en el Signal Iduna Park.

Erling Haaland

"Analizamos al Dortmund como equipo, no a un solo jugador. Conocemos su calidad. Intentaremos hacer lo que hemos hecho muchas veces, ganar el partido. Ganamos la ida y, ahora, vamos a intentar ganar la vuelta. No sé lo que pasará, pero saldremos a ganar".

Jugar la Champions

"Es un placer estar aquí de nuevo. La temporada que viene también estaremos aquí al habernos clasificado ya para la Champions. Entrenaremos, volaremos y nos concentraremos para hacer un gran partido. Miramos hacia adelante. Pueden pasar muchas cosas, no partimos con ningún tipo de garantías. Tuvimos un buen resultado, pero no saldremos a defenderlo".

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2020/2021 Reuters

Carácter

"Si ganamos, la gente dirá que lo tenemos. Si perdemos, que no. Hay muchas circunstancias que pueden darse durante un partido. Los jugadores son humanos, todo el mundo se olvida de ello. Haremos lo que llevamos haciendo toda la temporada: analizar, leer, hacer lo que hay que hacer para ganar el partido. Si queremos ganarlo tendremos que ir a por él, tal y como hemos hecho muchas veces esta temporada. A veces no ha estuvimos bien, pero la intención siempre ha sido la misma y mañana será igual".

¿Qué partido espera?

"Si piensas en eventualidades o en goles que tienes que marcar o no encajar, te olvidas de lo que verdaderamente tienes que hacer. Te centras en lo que tienes que hacer en el partido, en el plan que tenemos para afrontarlo. Después, la calidad de los jugadores decidirá. Será mejor que no marquen y que ganemos, pero en la Champions siempre se te presentan oportunidades. Tenemos armas para marcar, ellos tienen armas para marcar. Saldremos a ganar el partido".

Confianza en su plantilla

"Si no confío en los jugadores después de 27 victorias en 29 partidos tenemos un gran problema. Sería una locura. Mañana podemos ganar o perder. Pero nos merecemos estar donde estamos después de lo que hemos hecho hasta ahora. Sabemos que si ganamos, pasamos. Y si perdemos, estamos fuera. En la Premier necesitamos tres victorias y un empate para ser campeones, porque contamos con que el United gane siete seguidos. Si quedamos eliminados estaremos decepcionados, pero volveremos a tener otra oportunidad algún día. La vida es así. Si luchas, siempre tendrás otra oportunidad".

Diez años sin ganar la Champions

"Lo importante, tal vez, son las veces que he estado en cuartos o semis en todo este tiempo. No fui yo el que ganó la Champions, la ganamos nosotros. Yo no jugué, intenté convencerles para que lo hicieran bien. No la gané con el Barcelona, la ganaron ellos. Yo estaba allí para darles una idea. Si me retirase ahora, diría que no me hubiera esperado todo lo que me ha sucedido a lo largo de mi carrera. Estoy agradecido a los clubes y jugadores que tuve. Esto es un negocio en el que solo vale ganar. Si no gano, soy un fracasado. Si gano, el mejor. Ganamos 27 de 29 y roté en 28 partidos. La primera vez que perdimos me preguntaron por qué roté. Ojalá poder tomar siempre las decisiones correctas para que se sientan cómodos en el campo".

[Más información: El verdadero motivo por el que Haaland firmó un autógrafo a un árbitro en la Champions League]