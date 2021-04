Guardiola carga contra FIFA y UEFA por el calendario: "Están matando a los jugadores"

El Manchester City de Guardiola será el otro equipo junto al Real Madrid que actúe de local en la ida de los cuartos de final de la Champions League este martes 6 de abril. El actual líder de la Premier League es, en estos momentos, el equipo más en forma del mundo y acumula una impresionante racha de triunfos tanto en Inglaterra como en Europa y le hacen ser uno de los máximos candidatos al título.

Tendrá que medirse a uno de los jugadores más en forma del momento, a Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund que intentará liderar la machada de meter a su equipo en semifinales después de cargarse prácticamente él solito al Sevilla en los octavos de final. Sin embargo, hacerlo con los citizen será una empresa mucho más complicada.

De momento, Guardiola ha sido protagonista incluso antes de que empiece la eliminatoria por sus quejas contra la FIFA y contra UEFA por lo apretado del calendario para todos los grandes equipos, los cuales disputan muchos partidos casi sin descanso. Además, en el caso de los equipos ingleses, ni siquiera disfrutan de la nueva norma de las cinco sustituciones y siguen manteniendo las tres habituales.

Piña de los jugadores del Manchester City para celebrar el gol ante el Gladbach Reuters

Este tipo de sucesos han obligado al entrenador catalán a rotar mucho su equipo para intentar llegar fresco y al máximo a todas las competiciones para luchar por el mayor número de trofeos posibles. En su última victoria contra el Leicester introdujo hasta seis cambios respecto a su alineación más habitual. Aún así, gracias a su inmensa plantilla, seguramente sea el entrenador que mayor uso pueda hacer en el mundo de las rotaciones.

"Están matando a los jugadores. Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible. Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos".

"Podrían jugar, sí, tienen una mentalidad increíble, pero necesitan descansar. La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos".

El interés por Haaland

Además, Pep Guardiola habló del que será su gran rival, el Borussia de Haaland, a quien califícó como un "delantero excepcional" tanto por su juventud como por sus registros. No hay que olvidar que es el actual pichichi de la Champions. "Entiendo que la gente hable sobre Haaland. Es un delantero fantástico, pero no es apropiado que hable de él".

Haaland tras un partido con el Borussia Dortmund EFE

"Todo lo que puedo decir es que Haaland es un delantero excepcional para su edad. Los números hablan por sí solos. Es un jugador fantástico, eso es todo". El Manchester City es uno de los clubes que está detrás del ariete noruego y que peleará con Real Madrid y FC Barcelona por su fichaje. La Premier está tentando con su dinero a Haaland, aunque en las islas británicas saben que su primera opción será el Real Madrid.

Por ello, Guardiola ya ha empezado a preparar el terreno asegurando que no están en disposición de llevar a cabo una operación de tanto dinero, algo que nadie se cree teniendo en cuenta su enorme potencial económico, propio de un club-estado al estilo del PSG.

