Guardiola se 'desnuda': su relación con el vestuario del Barcelona y el negocio del fútbol

Pep Guardiola es una de las grandes figuras del fútbol. Como futbolista alcanzó grandes cotas de éxito, pero ha sido como entrenador donde ha acabado por entrar en la historia del deporte rey. Todo lo que dice o hace suele convertirse en noticia y ahora ha concedido una entrevista a ESPN en la que demuestra que no tiene pelos en la lengua.

En esta ha hablado sobre cómo era su relación con el vestuario del Barcelona: "Tuve relaciones mucho más cercanas con unos jugadores que con otros porque hay muchos jugadores que piensan en el bien común, y me siento mucho más cerca de este tipo de futbolista que de los que solo piensan 'yo, yo, yo'. Estos, cuando tenemos que usarlos, los usamos, y cuando no los tenemos que usar, no los usamos".

Además, también ha relatado como han sido sus relaciones con los jugadores en los diferentes equipos que ha dirigido: "A lo largo de las temporadas, las relaciones con los jugadores siempre dejan cicatrices, pero también mucho aprendizaje. Se aprende de todo. Pero la relación entre el entrenador y los jugadores depende de ellos y no del entrenador. Hay jugadores que se merecen tener una relación cercana y otros una relación más distante".

Pep Guardiola, en el Manchester City Reuters

No solo ha hablado sobre esto, sino que también lo ha hecho sobre el negocio en el que se ha convertido el fútbol: "El fútbol es un negocio que consiste en que el día que el árbitro pite y empiece el partido tú lo ganes. Aparte de eso si somos más o menos amigos eso no importa".

"Esto es un negocio. Y aquí estoy yo con el objetivo de sacar lo mejor de los jugadores. Tienen que jugar bien en beneficio de nuestro club y para que la afición esté contenta. Tener buenas relaciones es fantástico. Pero para mí sean buenas o malas es lo mismo porque esto es un negocio", ha agregado.

Evolución del fútbol

"Porque para jugar rápido, primero debes jugar lento. Y para jugar hacia adelante, primero debes producir. Cuando estás un poco más lento, ves las cosas más claras, lo que te hace interiorizar ciertos movimientos y cualidades. La toma de decisiones en las situaciones más complicadas, en las áreas, son más claras y nítidas", ha comentado el de Sampedor.

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City REUTERS

Después, ha dado su versión del juego: "Por supuesto que me encantaría hacer todo a 200 kilómetros por hora y marcar 200 goles en diez minutos, pero eso es imposible. Me gusta un juego más pausado, no lento, para que en el momento adecuado podamos utilizar mejor las cualidades de los jugadores. Por suerte aquí en Manchester tenemos muchos y muy buenos".

Fútbol inglés

En lo que se refiere al fútbol inglés, Pep Guardiola ha relatado cómo lo veía él antes de desembarcar en la Premier: "Era muy directo, box to box, con muchas disputas de balón. Nosotros intentamos no hacer nada de eso. Para eso vine aquí. Sentí la sensación después de la segunda vez que ganamos la Premier que ya lo hicimos. Que vinimos aquí para eso y ya lo hicimos. Pero cuando te sientes bien y crees en ti mismo y en lo que hacemos piensas: '¿Por qué no, por qué no tratar de llevar esto más lejos?'".

Para finalizar, ha realizado una reflexión, en la que ha dejado una frase que dará de qué hablar: "La historia lo juzgará y lo dirá". Todo ello sobre su papel como entrenador: "Creo que sería presuntuoso de mi parte decir que hicimos algo diferente a lo que se hizo antes. Puedes decir, sí, que hicimos las cosas a nuestra manera. Eso lo puedes decir con seguridad".

