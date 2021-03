Liam Delap, la perla de Guardiola que el Real Madrid podría 'robar'

El Manchester City y el Real Madrid podrían no estar solo metidos en la pelea por Erling Haaland el próximo verano. En Inglaterra, el Daily Star avisa del interés del club blanco en una perla de los citizens que, precisamente, juega de delantero centro. Su nombre es Liam Delap, de 18 años, al que Pep Guardiola ya ha visto de cerca en más de una ocasión en el primer equipo.

El rotativo inglés señala que el Madrid sigue a Delap, hijo del mítico Rory Delap y una de las grandes joyas de las categorías inferiores del City. El motivo es que lleva 20 goles en 15 partidos con el filial del equipo de Mánchester y, además, es un habitual en las convocatorias del primer equipo, habiendo jugado tres partidos y hasta anotado un gol, justo en su debut contra el Bournemouth.

"Ha sido un sueño hecho realidad. Desde pequeño he soñado con esto y tras conseguir la victoria con un gol no puedo pedir mucho más. Estoy en una nube", decía Delap el pasado mes de septiembre tras marcar en su debut con el City. "Solo por recibir la llamada no podía estar más feliz", añadía un jugador al que Guardiola no quiere dejar escapar por el momento.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2020/2021 Reuters

El Madrid, incluso, según Daily Star, ya se habría puesto en contacto con los representantes del joven ariete para transmitir su interés. Su salida del City, únicamente, podría suceder si el propio jugador pidiera que se le abrieran las puertas. El Madrid querría tener prioridad en su fichaje si se diera el paso para un cambio de aires, aunque ni Guardiola ni el City lo pondrían barato.

Haaland, protagonista

Lo de Delap, eso sí, tiene poco que ver con la gran batalla que podrían protagonizar Real Madrid y City en verano por Haaland. El delantero del Borussia Dortmund es el gran deseo de todos en el mercado, aunque estos dos clubes son los que parecen partir con ventaja. El City tiene el dinero y, además, es el equipo en el que jugó su padre, Alf-Inge, en su día, pero el Madrid atrae más al futbolista lo que podría decantar la balanza si el el club blanco llega a la cantidad de dinero que pedirán los alemanes.

