Mendes aclara el futuro de Cristiano Ronaldo tras los últimos rumores

El delantero de la Juventus de Turín acaba contrato el año que viene. Cristiano Ronaldo o se ha pronunciado sobre su futuro y todo apunta a que terminará su vinculación con la escuadra italiana. Sin embargo, la crisis que atraviesa la Vecchia Signora y las dudas sobre la estabilidad del proyecto han disparado los rumores. Más todavía teniendo en cuenta la crisis económica que ha generado la Covid-19 y que ha provocado pérdidas en las cuentas de numerosas entidades.

Por ello, ha sido su agente el que ha querido salir al paso de todas las cábalas sobre cuál sería el próximo equipo en el que jugaría el delantero luso. En su país, de hecho, había cobrado relevancia la posibilidad de que regresara al histórico Sporting de Lisboa, recientemente campeón de la competición nacional. Un escenario que ni mucho menos baraja el jugador, según ha confirmado Jorge Mendes.

El popular representante, mano derecha de Cristiano Ronaldo, ha aclarado en el diario Record que volver a Portugal de forma inmediata no está en los planes del delantero de la Juventus. El jugador "está orgulloso del título ganado por el Sporting", ha recordado Mendes. Cristiano incluso lo celebró en redes sociales con un mensaje para todos sus aficionados. Pese a ello, "de momento sus planes de carrera no pasan por Portugal".

Cristiano Ronaldo, con la Juventus EFE

Unas declaraciones que, aunque escuetas, descartan la posibilidad de ver a corto plazo a Cristiano en la competición portuguesa. Recientemente, medios lusos publicaron que Ronaldo quería retirarse en el Sporting de Lisboa, cuyos aficionados han reclamado ahora su incorporación. Pero, a sus 36 años, Cristiano aún ve lejos su retirada. Se habla de un paso atrás a los 40, y sería en ese tramo final cuando aceptaría regresar a Portugal y a su Sporting de Lisboa.

Por lo tanto, las palabras de la madre del luso tampoco se cumplirán. Al menos por el momento. "Voy a ir a verle y a hablar con él. La próxima temporada jugará en Alvalade. Le convenceré para que vuelva", espetó Dolores Aveiro a unos aficionados del Sporting tras la consecución de título.

El Madrid no es una opción

Italia, Francia o la Premier League son algunas de las posibilidades que tiene Cristiano Ronaldo para continuar con su carrera en el mejor nivel competitivo posible. Seguir en la Juventus, probar suerte en un PSG con el que se le ha relacionado en varias ocasiones, o incluso regresar a un Manchester United que le vio liderar el fútbol europeo durante varias temporadas. El conjunto de Old Trafford recuperaría a una estrella mundial y tendría nuevo líder para un proyecto que aspira a quedar segundo en la Premier y campeón de la Europa League esta misma temporada.

Sin embargo, lo que no es una opción es volver al Real Madrid. Tal y como explicó EL BERNABÉU, el conjunto merengue solo mira al futuro y no ve en Cristiano Ronaldo un jugador para dar continuidad al proyecto impulsado. Otros talentos como Mbappé son los que tienen ahora toda la atención del club merengue, pero no un Cristiano que ya forma parte del pasado madridista. Incluso Florentino Pérez descartó públicamente esa posibilidad, por lo que el camino del luso se allana bastante.

