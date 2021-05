Buffon, tentado desde España: el equipo que se ha ofrecido a ficharle y que nadie esperaba

Ha sido una de las noticias más importantes de las últimas horas en Italia. Gianluigi Buffon, histórico portero de la Juventus y uno de los mejores guardametas de toda los tiempos, ha decidido volver a dejar el equipo italiano, algo que ya hizo hace unos años cuando decidió probar fortuna lejos Turín.

En aquella ocasión, el todavía arquero de la Juventus puso dirección a París para militar en el PSG, club al que intentó llevar hasta la conquista de la Champions. Sin embargo, su reto no fue posible y terminó regresando a casa, aunque la situación en Italia ha sido muy diferente a lo que ha acostumbrado durante toda su carrera.

El nuevo Buffon que ha agotado sus últimos años de fútbol en la Juventus ha sido el portero suplente del equipo que ahora entrena Andrea Pirlo, siempre por detrás de Wojciech Szczęsny, y esperando su oportunidad desde el banquillo con partidos de Copa o minutos residuales en la Serie A.

Su edad y su caída de rendimiento han provocado que, lógicamente, ya no sea uno de los líderes del equipo a pesar de que siga teniendo una función importante en el vestuario y de que su peso, por su legado y su trayectoria, sigan jugando un papel clave dentro del ecosistema de la Veccia Signora.

Buffon y Danilo celebran la victoria Reuters

Sin embargo, Buffon quiere seguir disfrutando de los terrenos de juego y de la portería y por eso ha tenido que tomar la decisión de volver a decir adiós al gran club de su vida y buscará este verano un nuevo destino a sus 43 años, que serán 44 el próximo mes de enero. Lo que no contempla por el momento es una retirada.

Buffon no deja la Juventus en un momento cómodo y sencillo ya que esta temporada será la primera vez en la última década en la que los juventinos no se llevan para sus vitrinas el título de la Serie A. Además, están muy cerca de quedarse fuera de la próxima Champions, ya no por las posibles sanciones de la UEFA, sino porque en estos momentos están más cerca de la Europa League que de recuperar puestos de honor en la clasificación liguera.

Además, todo el jaleo que se ha originado en torno a la famosa Superliga Europea y la figura de Andrea Agnelli tiene al club sumido en una extraña vorágine de posibles sanciones y críticas que, por un momento, están tapando el mal momento deportivo del equipo con críticas a su estrella, Cristiano Ronaldo y con ataques contra su entrenador, Andrea Pirlo. El clima no es el ideal para una despedida de leyenda.

El fichaje de Buffon

Sin embargo, por lo que no va a tener que preocuparse, a priori, 'Gigi' Buffon es por la falta de ofertas, ya que empiezan a sonar nombres de posibles equipos interesados en hacerse con un meta de la experiencia y veteranía del italiano. Y uno de ellos se encuentra en España, por lo que sería un auténtico bombazo.

Desde el @CDCMOSCARDO_com ofrecemos a @gianluigibuffon incorporarse al equipo la próxima temporada



Eso sí, tendrá que pelearle el puesto a Rubén y Molina#AupaMosca ️ #BuffonMoscardo pic.twitter.com/t4RLDp0qg4 — C. D. COLONIA MOSCARDÓ (@CDCMOSCARDO_com) May 13, 2021

Ese equipo no es otro que el Club Deportivo Colonia Moscardó, un equipo madrileño fundado en el año 1945 y que en estos momentos milita en el Grupo 2 de la Categoría Preferente. De esta forma, en este equipo madrileño ha tenido la simpática y curiosa iniciativa de ofrecerle un puesto para el próximo curso a un portero ganador de la Copa del Mundo con la selección italiana. Aún así, aseguran que tendrá que ganarse la titularidad por delante de los metas Rubén y Molina, dueños de la portería del Moscardó. Sin duda, un fichaje que sería de lo más comentado incluso habrá hecho gracia al propio Buffon.

