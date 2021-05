El calvario de Mané: "Me he sometido a pruebas médicas; no sé qué me pasa"

El Liverpool ha pasado de ganar la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020 a estar apunto de quedarse sin plaza para la máxima competición continental la ptóxima temporada. Los de Jurgen Klopp van a tener que luchar por mantener su puesto europeo en la Premier y ese bajón solo se entiende por la caída que también han experimentado algunas de sus estrellas, como es el caso de Sadio Mané.

Mané ha sido pieza importante en el Liverpool de Klopp y los éxitos a nivel nacional y continental del equipo no se entienden sin él. Sin embargo, el senegalés ha experimentado un grave bajón de rendimiento al que ni él mismo encuentra una explicación.

El Liverpool ha dejado de contar con ese importante saco de goles que Mané aportaba durante los últimos años. Esta temporada, por ahora solo suma 14 tantos, de los cuales solo nueve han sido en la Premier League. Comparando con otras temporada, cuando sus números estaba siempre por encima de los 20 goles, el cambio es radical.

Mohamed Salah y Sadio Mané desesperados durante el partido REUTERS

La autocrítica de Mané

Mané es autocrítico y ha confesado que está mal: "Esta es la peor temporada de mi carrera. Tengo que admitirlo", ha dicho en una entrevista concedida para la televisión francesa. En Canal+, el delantero del Liverpool ha tratado de analizar su mala temporada.

"Si me preguntas qué pasa, me esforzaré por darte una respuesta. Personalmente no lo sé. Siempre he tratado de ser positivo, tanto si las cosas van bien como si van mal. Me cuestiono todo el tiempo. Incluso me sometí a pruebas para ver mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos adecuados o algo sucede? Pero chequearon los resultados y todo está bien", ha dicho.

Y añadió: "Necesito entender que en la vida hay altibajos. Seguiré trabajando duro, y tal vez con el tiempo esta situación pase".

