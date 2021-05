Cristiano alimenta los rumores sobre su futuro: un camión de transportes junto a su casa

No hay día en el que no crezcan más y más rumores sobre la posible salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Y ya se sabe que cuando el río suena, agua lleva. La situación del futbolista portugués en Turín no es ni mucho menos la mejor tras una temporada que ha sido pésima a nivel colectivo y que podría tener importantes consecuencias.

Ronaldo termina contrato en el año 2022 y, de momento, de lo que no se ha hablado es de una renovación. Sí se ha comentado un posible traspaso, aunque también se ha hablado de que continúe un año más hasta cumplir su contrato. Sin embargo, lo que es una realidad es que no ha habido noticias sobre una posible ampliación.

La situación económica de la Juventus es bastante complicada y el salario del portugués, que roza los 30 millones netos por temporada, supone un lastre demasiado grande teniendo en cuenta que se trata de un jugador con 36 años. Además, la desastrosa temporada del cuadro turinés invita a una larga reflexión y a la renovación de la plantilla en busca de un proyecto que acerque el ansiado sueño de la Champions.

Cristiano Ronaldo se lamenta por otro pinchazo de la Juventus EFE

Por ello, no es de extrañar que los rumores de una salida del astro luso de su actual club no paren de llegar. También se han dado ya nombres de posibles equipos que podrían estar interesados en hacerse con sus servicios. Todos ellos punteros en Europa y con oportunidades muy diferentes.

Los candidatos

La de la nueva experiencia sería en Francia y su llegada al PSG de Neymar. Los galos se preparan este verano para la salida de Mbappé y buscan una estrella para compartir vestuario y galones con el brasileño. El nombre que más ha sonado es el de Leo Messi, pero el de Cristiano Ronaldo no se descarta. Sería un gran reclamo mediático, deportivo y publicitario, un escaparate perfecto para la Copa del Mundo de Catar 2022 y el enésimo reto para 'CR7' que pasaría así por otra gran liga europea con el objetivo de seguir haciendo goles.

Sin embargo, no es el único gran club que encaja con el proyecto que busca Ronaldo. La opción más clásica sería la de retornar a una liga y a un equipo que conoce muy bien, el Manchester United que sueña con volver a ser grande en la Premier League. Los red devils confían en regresar a lo más alto y ya preparan una revolución en la plantilla que serviría para hacer hueco a Cristiano Ronaldo.

Un camión de transportes

De momento, desde Italia siguen alimentando esos rumores de salida y es que el Corriere della Sera, a través de un vídeo del medio Per Sempre Calcio, muestra como en las últimas horas, un camión de una empresa de transportes ha llegado de madrugada hasta la casa de Cristiano Ronaldo y ha retirado buena parte de su amplia colección de coches deportivos. Algunos han apuntado hacia la posibilidad de que pueda estar pensando en dejar Turín y su residencia en Corso Alberto Picco y, por lo tanto, buscar una nueva casa en el que vaya a ser su próximo destino.

@Cristiano observa cómo sus coches suben al camión de mudanzas de una empresa portuguesa



️ El jugador termina contrato en el año 2022 y se especula sobre una posible salida de la @juventusfc



El próximo domingo se juega meter al equipo en #UCL



️ @persemprecalcio pic.twitter.com/WkuxHWp4I2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 17, 2021

Sin embargo, esta posibilidad es más remota teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo, de vez en cuando, recurre a este tipo de servicios de transportes para llevar sus coches hasta Alemania, lugar donde pasan habitualmente sus revisiones periódicas. Tal y como recogen los medios italianos, esta imagen ha recordado a dos momentos, a cuando el año pasado ya sacó parte de su colección para pasar esta revisiones a algunos de sus coches, pero también a su llegada a la ciudad turinesa en 2018 tras su fichaje por la Juventus. Habrá que esperar para ver si estos rumores solo son una falsa alarma, o si Cristiano piensa de verdad en un traslado y en una nueva aventura.

[Más información: "No estáis en la Champions, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré"]