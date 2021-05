Neymar 'ficha' a Cristiano Ronaldo para el PSG: "Quiero jugar con él"

Neymar Júnior abandonó su Brasil natal y al Santos para cruzar el Atlántico y fichar por el Barcelona. En el conjunto azulgrana compartió durante años vestuario con Leo Messi, con el cual forjó una gran amistad que ha trascendido más allá de la salida del extremo rumbo a París.

Porque sí, en el verano de 2017, el jugador brasileño decidió salir del Barça para firmar un nuevo contrato con el PSG. Y ahí hizo un nuevo 'amigo'. Neymar y Mbappé han sido los grandes referentes del coloso parisino desde entonces, aunque en los últimos meses se ha especulado con la posible salida de uno y otro.

Sin embargo, tras la caída del PSG en las semifinales de la Champions League a manos del Manchester City, el conjunto francés anunció la renovación de Neymar hasta junio de 2025 con la posibilidad de una temporada más adicional. Mientras que en cuanto a Mbappé no está todo tan claro, ya que el delantero quiere jugar en el Real Madrid.

Mbappé y Neymar con el PSG Reuters

Después de jugar con Leo Messi y Kylian Mbappé, el internacional brasileño tiene un nuevo objetivo: compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. En declaraciones para GQ Francia, el jugador ha respondido a la pregunta de con qué otro futbolista le gustaría jugar: "Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo".

Estas declaraciones llegan después de que se haya hablado mucho sobre el futuro de Cristiano Ronaldo, quien no atraviesa por el mejor momento de su carrera en la Juventus de Turín. De hecho, se ha especulado con su posible llegada al Parque de los Príncipes y allí parece que le abriría las puertas del vestuario de par en par el mismísimo Neymar.

En el Paris Saint-Germain se mueven al temer que Mbappé pueda acabar fichando por el Real Madrid este mismo verano, después de que el delantero haya rechazado hasta tres ofertas de renovación por parte del conjunto galo. Cristiano es uno de los nombres de los que se ha hablado, pero también de un Messi que tampoco ha renovado con el Barça.

Mundial de Catar

Hablando de otras cosas, Neymar Júnior ha señalado cuál es su gran deseo y ese no es otro que conseguir la Copa del Mundo en Catar 2022: "Quiero ganar el Mundial. Este siempre ha sido el mayor sueño de mi carrera. Pero también quiero ganar todos los títulos con el PSG. Tengo casi 30 años y tengo una buena carrera, a nivel personal".

