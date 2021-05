El PSG manda un nuevo mensaje a Mbappé sobre su futuro

El PSG sigue pendiente de su futuro después de que haya fracasado una vez más en su intento de conseguir la Champions League con Kylian Mbappé en el foco. Después de que Neymar Jr. haya confirmado su vinculación hasta 2025, con otro año de opción hasta 2026, campeón del mundo sigue rechazando cualquier oferta del conjunto parisino hasta el momento. El delantero quería esperar a ver cómo acaba la temporada, pero lo cierto es que la decepción europea puede ser definitiva.

Mientras tanto, Mauricio Pochettino se niega a pensar en que el jugador pueda abandonar este verano su vestuario. "No pensamos en eso. Es un jugador importante y las estadísticas lo demuestran. Es uno de los mejores jugadores del equipo. El club cuenta con Kylian, yo cuento con Kylian. Esperamos tenerlo durante muchos años", concretó en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de la Copa de Francia que juegan entre semana ante el Montpellier.

No ayuda el poco cariño que recibe en Francia. Los medios parece que la tienen tomada con el jugador siempre que el equipo que dirige Pochettino no da la talla, como ocurrió en el Parque de los Príncipes ante el City, cuando tacharon la actuación de Mbappé como "fantasmal", olvidándose que gracias a él han llegado a semifinales con sus cuatro goles ante el Barcelona y dos frente al Bayern Múnich. Todo esto con la sombra del Real Madrid acechando su fichaje.

Conferencia de prensa de Mauricio Pochettino previo a la semifinal de copa frente al Montpellier https://t.co/ImxnSYYttO — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 11, 2021

Y en el club blanco salen las cuentas para acometer su operación, pese a que se haya diluido la idea de la Superliga Europea. Se deben dar detonantes como el de que diga no a la oferta definitiva de renovación cuando acabe la temporada y que entonces el PSG le ponga en el mercado. Aunque se presume que pese a que la institución parisina tiene prácticamente fondos eternos, tampoco querrán que el delantero, uno de los más cotizados del mercado, se vaya a coste cero tan solo un año después.

El Real Madrid se ha topado con un problema persistente durante los últimos tres años: Karim Benzema está solo de cara al gol y los números cada vez son más preocupantes. El galo no puede salvar las castañas del fuego siempre y el equipo ha llegado a un punto de no retorno. Tienen que fichar gol, el que se creyó fichar con Hazard y Jovic hace dos veranos y el que no se pudo fichar el último por culpa de la crisis por la pandemia. Ahí Kylian Mbappé es el gran señalado.

El futuro del PSG

Es por lo que ya le están buscando un recambio de garantías. Hace ya unas semanas, Téléfoot adelantó el interés del PSG en Mohamed Salah. Entonces se informó de que el club parisino veía en el delantero del Liverpool al jugador ideal para suplir a su actual '7' si este acaba abandonando París para poner rumbo a la capital española. La semana pasada fue Le Parisien, un medio afín al Paris Saint-Germain, el que asegura que el interés por Salah ha crecido en el Parque de los Príncipes.

