La soledad de Benzema: el gran problema del Real Madrid y el momento de fichar

La eliminación del Real Madrid en Champions League volvió a dejar clara una cosa: a este equipo le falta gol. Los de Zinedine Zidane, que viajaban a Stamford Bridge con la obligación de marcar, se vieron incapaces de romper la zaga del Chelsea y se quedaron a cero. No hubo sensación de peligro de los blancos y sin gol no se puede aspirar a luchar por La Orejona.

El Real Madrid se ha topado con un problema persistente durante los últimos tres años: Karim Benzema está solo de cara al gol y los números cada vez son más preocupantes. El delantero galo fue el que más lo intentó en la eliminatoria contra el Chelsea, marcando el gol de la ida y quedándose a las puertas de repetir en la vuelta hasta en dos ocasiones en las que se topó con Edouard Mendy. El poco peligro de los blancos salió de sus botas.

Benzema no puede salvar las castañas del fuego siempre. Menos aún en este final de temporada al que llega muy exigido físicamente, siendo el tercer jugador del Madrid con más minutos jugados durante la temporada: 3.537'. Por delante, le quedan cuatro partidos de Liga y está a solo dos goles de volver a alcanzar la treintena en una temporada completa.

Karim Benzema se adelanta a la defensa del Chelsea y remata a portería REUTERS

Los números no dejan duda alguna de la soledad de Benzema. El '9' ha sido el máximo goleador del Real Madrid durante las tres últimas temporadas, desde que se fue Cristiano Ronaldo. Siempre ha rondado la misma cantidad de goles y siempre se ha repetido lo mismo en cuanto al siguiente de la tabla del conjunto blanco: hay un abismo entre el primero y el segundo.

Brecha en los goles

Benzema llegó a los 30 goles en la temporada 2018/2019. Hasta ahora ha sido su mejor temporada, aunque tiene la oportunidad de batirla ahora. También fue la 'mejor' en cuanto al segundo máximo goleador del equipo, que fue Gareth Bale con 14 tantos. En la siguiente temporada, la 2019/2020, en la que se ganó La Liga, Benzema se quedó en 27 goles y el segundo bajó un gol, hasta los 13, siendo Sergio Ramos en este caso.

Esta temporada la situación se ha agravado aún más a falta de cuatro partidos para dar por concluida la temporada. Benzema ha cumplido. Suma 28 goles y nadie duda de los imprescindible que es ahora en el equipo. Pero la diferencia con el segundo se ha ampliado todavía más y, como ocurriera un año antes, sigue sin ser un delantero. Se trata de Casemiro, el segundo máximo goleador del Madrid en la 20/21 con 7 goles.

Los datos son alarmantes. El gol del Madrid se resume en Benzema y cae por gotas entre el resto de los jugadores. Vinicius y Asensio son los dos delanteros con más goles detrás de Benzema, con solo seis tantos. Eden Hazard, por segundo año seguido gran señalado, se queda en tres goles y sin haber alcanzado los 1.000 minutos disputados sobre el campo.

Hora de fichar

El Madrid ha llegado a un punto de no retorno. Hay que fichar gol, el que se creyó fichar con Hazard y Jovic hace dos veranos y el que no se pudo fichar el último por culpa de la crisis por la pandemia. Ya no hay vuelta atrás, el KO europeo lo confirma, y el club blanco está decidido a ir a por una gran estrella, tal y como ha ido informando EL BERNABÉU.

El Madrid fichará a Kylian Mbappé y/o Erling Haaland. Se da por seguro en la Casa Blanca. Benzema necesita un socio de lujo para que el equipo vuelva a despegar en ataque y coja velocidad de crucero como la que tenía en los tiempos de Cristiano. Ahora mismo son Mbappé y Haaland las mejores apuestas y se quiere fichar a los dos, aunque si es necesario se esperará a traer al segundo hasta 2022.

