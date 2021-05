Pablo Laso: "En el Real Madrid tenemos claro que la sensación de ganar es lo más bonito"

Durante la primera jornada de la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, Pablo Laso fue uno de los grandes protagonistas. El entrenador del primer equipo de baloncesto entró por videoconferencia en un acto moderado por Emilio Butragueño y en el que el técnico del Real Madrid de Baloncesto habló sobre El poder de los valores para alcanzar lo imposible.

Todo en juego

"Estamos jugándonos la Liga de fútbol y la de baloncesto. Los valores que tiene el Real Madrid debemos aceptarlos y valorarlos. Cuando estás en situaciones límite es cuando debes dar lo máximo de ti y el Real Madrid es un gran ejemplo de eso".

Marca de éxito

"El Real Madrid es una marca de éxito. Si miramos los últimos años el porcentaje de victorias en fútbol y baloncesto es altísimo. El equipo tiene que competir, que es lo que la gente le pide. Al seguidor del Real Madrid le gusta ganar, obvio, pero lo que no entiende es que no se dé el máximo. Esos valores se deben tener y valorar. En el tiempo que llevo como entrenador es algo que he intentado transmitir desde el primer día".

Pablo Laso, en un partido del Real Madrid de Baloncesto

Hambre de títulos

"La sensación de ganar es lo más bonito. Juegas para ganar y esa sensación debe alimentarte para ir a por el siguiente partido. En el Real Madrid lo tenemos claro y los jugadores lo sienten así. No nos conformamos y nuestra obligación debe ser dar el máximo. Creo que esa mentalidad se mantiene en el tiempo y debes tener la ambición de ser competitivo y ser mejor cada día. Tengo la suerte de estar en un gran club que lo transmite y lo exige".

Fórmula del éxito

"El talento y el trabajo van muy unidos. En los grupos de trabajo, como en el fútbol y baloncesto, no todos tienen la misma capacidad de trabajo, pero todos tienen un talento que te pueden hacer mejor equipo. Un equipo que quiere ser campeón debe ser así. Para estar en el Real Madrid tienes que tener talento y trabajar. El talento es muy importante en cualquier situación en la vida pero sin capacidad de trabajo, sacrificio y esfuerzo, no te va a hacer ganar".

Aprendizaje tras un curso difícil

"Ha sido una temporada muy complicada. Han pasado muchas cosas a nivel personal para todos y el mundo ha vivido algo que nadie pensaba. A partir de ahí, me quedo con que mi equipo ha sido un equipo muy constante. En la Liga llevamos ganados 32 partidos de 34, cómo no voy a estar orgulloso. Independientemente de las dificultades debes ser consecuente con tu trabajo".

