Benzema, un aliado del Real Madrid en el fichaje de Mbappé

Karim Benzema y Kylian Mbappé, juntos. Lo que muchos llevaban soñando desde hace tiempo al fin se convertirá en realidad este verano. Didier Deschamps anunció su lista de convocados para la Eurocopa este martes y con ella llegó un bombazo que horas antes habían adelantado medios como L'Équipe o Le Parisien: el '9' del Real Madrid volvía a la selección nacional.

"He decidido convocar a Karim Benzema porque mejorará a la selección francesa. No le he convocado para que esté en el banquillo", dijo Deschamps en declaraciones para TF1. Unas palabras que invitan a pensar en la titularidad del madridista en la selección de Francia. Y nadie duda, tampoco, en que Mbappé será uno de los intocables del once de gala de Les Bleus.

Benzema compartirá así delantera con jugadores como el propio Mbappé, pero también con Griezmann, Dembélé o incluso con Giroud. El seleccionador galo no duda de que Karim no tendrá ningún problema para adaptarse a sus compañeros. "Con calidad, inteligencia y talento se puede llegar lejos", señaló el técnico francés. Aunque si hay una pareja a la que hay ganas de ver es la de Benzema - Mbappé.

Una de las reacciones más esperadas tras la convocatoria del madridista era, precisamente, la de Kylian Mbappé y este no dudó en publicar un montaje en el que se podía ver a ambos futbolistas vestidos con la equipación de la selección de Francia celebrando un gol. "KB X KM", escribió el futbolista del PSG en su cuenta de Instagram. Un post que acumula casi 5 millones de 'me gusta' y ante el que han reaccionado jugadores como Vinicius Júnior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

El mismo Benzema no dudó en compartir la publicación con sus propios seguidores a través de sus stories junto a las siguientes palabras: "Vámonos, crack". Todo esto generó un aplauso prácticamente unánime, pero especialmente ilusionó a un madridismo que ve en Mbappé al fichaje ideal para reforzar la plantilla merengue. Un Kylian que no tiene miedo al desafío que puedo suponer fichar por un club como el Real Madrid.

"No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está", dijo Kylian Mbappé durante una reciente entrevista en TF1. Estas fueron las palabras del delantero cuando le preguntaron si le daba vértigo la posibilidad de convertirse en el futbolista más caro del mundo.

Guiños, guiños y más guiños

Este mensaje de Mbappé a Benzema también se ha visto como un guiño no solo al '9' blanco, sino también al propio Real Madrid. Y no ha sido el único. Este mismo mes de mayo, Karim celebraba la victoria ante el Granada en sus redes sociales y Kylian no tardó en dar su correspondiente 'me gusta' a la publicación de su compatriota.

Otro de los guiños más sonados entre la afición madridista de Mbappé fue el de la publicación junto a Modric tras un partido de la selección de Croacia ante Francia. "Respeto total", escribió el pasado mes de octubre el internacional galo. También el jugador publicó una foto en la que se podían ver varias portadas de periódicos en las que se le vincula con el Real Madrid.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia EFE

Pero los guiños no solo han ido en la dirección de Mbappé al Real Madrid, hablando maravillas del club y de algunas de las estrellas del pasado y del presente. Sino también en la otra dirección. Desde Zidane a Casemiro, Varane... Piropos y mucho cariño con un posible fichaje por el conjunto merengue en un horizonte que cada vez parece menos lejano.

Aliados

Este verano es clave. Kylian Mbappé ha rechazado tres ofertas de renovación del PSG. Su contrato con la entidad parisina vence en junio de 2022 y si no prolonga su contrato, en el Parque de los Príncipes valoran ponerle en el mercado ya este verano. Una oportunidad que no desaprovecharía el Real Madrid. El delantero ha podido hablar con Raphaël Varane del club blanco, pero ahora es Karim Benzema el gran aliado para conseguir el 'sí, quiero'.

Benzema y Mbappé compartirán mucho tiempo juntos durante la concentración de la selección de Francia para la Eurocopa. Desde la previa del torneo continental al propio campeonato, en el cual Les Bleus parten como grandes favoritos para el título, incluso ahora más después de saberse que el delantero del Real Madrid jugará con el combinado galo.

Karim Benzema pide explicaciones a un compañero REUTERS

Benzema apunta a ser un eje en la posible llegada de Mbappé. Mucho tiempo juntos para que le desgrane como es el Real Madrid por dentro, el proyecto del futuro y cómo será compartir vestuario día a día en Valdebebas. Cómo es jugar en el Santiago Bernabéu y qué significa llevar en el pecho el escudo madridista. Cómo sabe ganar en el trece veces campeón de Europa y muchas más cosas que bien sabe un Karim que lleva casi doce años vistiendo la elástica merengue.

[Más información - El mensaje de Mbappé al Madrid: "No me da vértigo ser el más caro del mundo" y "quiero ir a la JJOO"]