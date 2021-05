Mbappé una opción Real para el Madrid 2021/2022

Kylian Mbappé sigue centrado en acabar la temporada 2020/2021 con el PSG. El conjunto parisino continúa en la lucha por el título de la Ligue-1 y este martes se juega el pase a la final de la Champions League, después de perder en la ida ante el Manchester City, con remontada incluida de los skyblues.

Ya se sabe que el delantero francés no dirá una palabra sobre su futuro hasta que no acabe el curso con el Paris Saint-Germain. Pero su silencio está despertando suspicacias tanto en el club como entre la opinión pública. En el PSG dudan sobre su continuidad y Leonardo ha pasado de confirmar que se quedará a no querer hablar sobre el tema.

Mientras que los medios franceses y, sobre todo, de París parece que la tienen tomada con el jugador siempre que el equipo que dirige Pochettino no da la talla, como ocurrió en el Parque de los Príncipes ante el City, cuando tacharon la actuación de Mbappé como "fantasmal", olvidándose que gracias a él han llegado a semifinales con sus cuatro goles ante el Barcelona y dos frente al Bayern Múnich.

Kylian Mbappé reacciona tras un gol del City en semifinales de la Champions Reuters

Mbappé ha rechazado hasta tres veces al PSG y las ofertas de renovación que le han puesto sobre la mesa. Los que le conocen antes de que explotase en el Mónaco han asegurado que el sueño de Kylian es jugar en el Real Madrid. Y en el club blanco salen las cuentas para acometer su operación, pese a que se haya diluido la idea de la Superliga Europea.

El Real Madrid no estaba haciendo cuentas para la operación que traerá a Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu con el dinero del proyecto de la Superliga Europea, que se encuentra en stand by después de que los equipos de la Premier League protagonizasen una desbandada histórica por la presión mediática, de sus propios aficionados y también de las autoridades. Todo está planificado sin eso.

'Se calienta'

La opción de la llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu ya este verano es una realidad. Se deben dar detonantes como el de que diga no a la oferta definitiva de renovación cuando acabe la temporada y que entonces el PSG le ponga en el mercado. Aunque se presume que pese a que la institución parisina tiene prácticamente fondos eternos, tampoco querrán que el delantero, uno de los más cotizados del mercado, se vaya a coste cero tan solo un año después.

Kylian Mbappé, en la previa de un partido del PSG Reuters

Lo que es seguro es que habrá renovación de la plantilla madridista pase lo que pase en el campo en esta recta final de la temporada. No importa si el Real Madrid no gana nada o si lo gana todo. Si gana La Liga y pierde la Champions o al contrario. Habrá renovación para el Real Madrid 2021/2022 y el gran esfuerzo del club de Concha Espina llegará en el gol con Mbappé como el objetivo número 1 del trece veces campeón de Europa.

