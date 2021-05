Marcelo: "La presión siempre va a existir en el Real Madrid, es el mejor club del mundo"

Continúa la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. En esta segunda jornada, Marcelo ha sido uno de los protagonistas en un acto moderado por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club blanco.

El lateral, que no tiene asegurada su continuidad en el conjunto merengue después de un año sin apenas protagonismo, ha hablado sobre la presión que supone jugar en el mejor equipo del mundo, pero también de la satisfacción que supone formar parte de la familia del Real Madrid.

Ganar, caer y levantarse para volver a ganar. Esa es la filosofía que el defensa brasileño ha aprendido. Y es que si algo ha asegurado es que cada día aprende algo nuevo en el Real Madrid. Al mismo tiempo, también se ha referido a la cantera del club de Concha Espina.

Presión en el Real Madrid

"La presión siempre va a existir en el Real Madrid, es el mejor club del mundo. Contra este equipo todo el mundo quiere hacer el mejor partido posible. La presión es parte de la vida del futbolista. Tienes que ganar partidos y títulos. Pero lo afrontamos con alegría. Tenemos ganas de jugar y aprender a diario".

Marcelo, en un partido del Real Madrid de la Champions League 2020/2021 Reuters

Ganar, caer y levantarse

"He ganado muchas cosas en mi vida y siempre voy a estar agradecido. He tenido la suerte de jugar finales, pero también he perdido partidos importantes. Cuando caes, aprendes a levantarte. Gracias a Dios, sé cómo es ganar y el sabor de la victoria es impresionante. Es lo que me hace levantarme con ganas de mejorar".

Final de La Liga 2020/2021

"Hemos tenido un partido muy duro y conseguimos lograr la victoria. Podemos ganarla, aunque no dependa de nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer y hemos llegado al final con opciones. Tenemos que ir con mucha confianza para poder ganar".

Siempre se aprende en el Real Madrid

"En este club hay muchas personas que te enseñan cosas nuevas cada día. Si hay algo de lo que estoy agradecido es de formar parte de la historia del mejor club del mundo. Ser uno de los capitanes no es solo llevar el brazalete, hay que ayudar a los que llegan nuevos. Además, tienes que llevar el escudo por todo el mundo. Incluso cuando voy a Brasil estoy llevando este escudo y es una gran responsabilidad".

Cantera madridista

"Cuando llegué tuve la oportunidad de ver la cantera y casi de jugar en ella. Veo cómo tratan a los niños y me encanta. Yo sabía que el Madrid era muy grande y el corazón de la cantera me emocionó. Mi hijo está muy ilusionado, viene siempre de los entrenamientos con mucha alegría".

