Valbuena reacciona a la vuelta de Benzema a la selección francesa: "Deschamps no me llamó"

Karim Benzema regresará a la selección francesa de fútbol para la Eurocopa de este verano. El delantero del Real Madrid, vetado desde hace casi seis años, volverá a ponerse la elástica nacional después de muchas críticas y un desarrollo deportivo absoluto. Su salida de Les Bleus se produjo a raíz del 'caso Valbuena' y el protagonistas de dicha polémica, Mathieu, ha roto su silencio tras la convocatoria de Deschamps.

El exinternacional francés ha dado su opinión sobre la sorprendente vuelta de Benzema a la selección gala. Valbuena ha asegurado que no tiene "ningún comentario que hacer" sobre la lista publicada y que "si puede aportar más al equipo de Francia, mucho mejor para ellos". En declaraciones a RMC, el veterano ha reconocido que "será sobre el terreno de juego donde se jugará".

"Para mí, Didier Deschamps sale ganador en todos los casos. Si el equipo de Francia funciona, diremos que tuvo que adaptarse a pesar de un contexto difícil. Si Francia rinde menos, no lo culparemos. Eso es lo que sabe hacer bien, sabe hacer sus listas. En ataque, no tiene garantías, tomó sus decisiones", ha espetado un Valbuena que no quiere reabrir la polémica.

🗣 Mathieu Valbuena s'exprime sur RMC sur le retour de Benzema en Bleu : "Pour moi Didier sera gagnant dans tous les cas. Il est très malin par rapport à ça. Je n'attends rien de Didier, rien de personne. Je n'ai aucun commentaire de plus à faire". #RMCLive pic.twitter.com/nZ8kiciWfZ — Top of the Foot (@topofthefoot) May 20, 2021

Además, ha negado recibir cualquier tipo de llamada del seleccionador. Deschamps, que un mes antes de la convocatoria se lo comentó al presidente de la Federación, no quiso tener en cuenta la opinión de Valbuena. "No, no espero nada de nadie. Cuando estamos en lo más alto, todo el mundo habla de ti, cuando desaparecemos un poco del radar, no esperamos nada de nadie", ha explicado.

"Hago mi vida, disfruto del campo. No espero nada de Didier ni de nadie más, si quieres saber si me llamó, digo que no", ha reconocido tajante. Valbuena, ahora con 36 años y una carrera en el Olympiacos, mantiene así el buen ambiente en Francia por el regreso de Benzema. La vuelta del delantero ha despertado la felicitación de numerosos jugadores y hasta de cargos políticos del país galo.

Deschamps, seleccionador francés, ya explicó en la rueda de prensa que la convocatoria de Benzema se había producido tras una conversación entre ambos. El técnico conversó con el delantero del Real Madrid para arreglar su mala relación en los últimos años. El resultado fue positivo y el '9' merengue podrá disputar el torneo de selecciones.

Valbuena, el detonante

El último partido de Benzema con Francia fue en 2015. A finales de año estalló el 'caso Valbuena', por el que el entonces internacional estaba siendo extorsionado con un vídeo de contenido sexual. Si no pagaba, la grabación se haría pública. Las investigaciones vincularon a Benzema con el grupo agresor, aunque el delantero siempre ha negado los hechos. Su única participación fue aconsejar a su compañero que pagara para evitar mayores problemas.

El caso, que obligó a apartarle de la selección, sigue sin tener una sentencia firme. En los últimos meses se produjo un nuevo avance y, a la vista de la convocatoria de Deschamps, todo hace indicar que Benzema saldrá vencedor con una absolución.

[Más información - Benzema, un aliado del Real Madrid en el fichaje de Mbappé]