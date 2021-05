La convocatoria de Manu Carreño para España: lista con sorpresas para luchar por la Eurocopa

España conocerá los jugadores que pelearán por la Eurocopa de este verano el próximo lunes. Luis Enrique adelantó la fecha y, nada más terminar La Liga, el seleccioandor confirmará qué plantilla acudirá al torneo de selecciones. Una lista muy esperada y para la que ya han comenzado las apuestas. El técnico acostumbra a sorprender, pero vistas sus últimas convocatorias no se esperan demasiadas sorpresas en su decisión.

Manu Carreño, director de El Larguero de la Cadena SER, aprovechó el momento de tertulia del programa para detallar cuál cree que será la lista de 25 jugadores que dará Luis Enrique en apenas unos días. El periodista recalcó que no sería la que él mismo daría y defendió la llamada de algunos jugadores que, bajo su punto de vista, merecerían acudir a la cita de selecciones de este verano.

Los tres porteros que escogerá Luis Enrique, según él, serán Unai Simón, De Gea y Robert Sánchez. "Yo digo los que creo que va a llevar Luis Enrique. La portería está clara, veremos quién es el titular, que creo que Simón", ha reafirmado Carreño durante su intervención en el programa. Y es que, como reconocieron algunos de los presentes, según la meritocracia se podrían cambiar los nombres. "Si el portero de España fuese por méritos, perfectamente podía ser: Unai, Asenjo, Pacheco. De Gea es fijo, pero para mí no se lo ha merecido", reconoció Antonio Romero.

📋🇪🇸 Esta es la lista de convocados de @manucarreno para la Eurocopa



🤔 Y tú, ¿a quién llevarías?



👀 🔥 ¡Queremos conocer tu lista, te leemos! 👇 pic.twitter.com/86cpe6Vsis — El Larguero (@ellarguero) May 19, 2021

Una de las grandes dudas está en la línea defensiva. Carreño apostó por llamar a cinco centrales y no los cuatro habituales. La clave, según explicó, es la de convocar a un Sergio Ramos que en las últimas jornadas no lo ha tenido nada fácil por los problemas físicos.

"Sergio Ramos va a jugar, pero ya veremos cómo. Ha jugado 4 partidos de liga en 2021 y viene de una operación de rodilla de la que todavía no le hemos visto perfectamente", espetaron algunos de los presentes como Jesús Gallego. "He metido cinco centrales, por Ramos. He puesto Navas, Nacho, que creo que no le va a llamar pero debería. Jordi Alba y Gayá en la izquierda, Pau Torres, Laporte e Íñigo Martínez, y Ramos y Eric García", detalló el presentador.

"Metes a Nacho que te vale de central y de segundo lateral derecho. O Azpilicueta", indicó el presentador, que ve en ambos jugadores una oportunidad de España para tener más posibilidades a la hora de estructurar el equipo. En el centro del campo, por el contrario, advirtió "más unanimidad" que en otras posiciones. "Busquets, Rodri, Thiago, Koke, Llorente, Canales, Fabián y Pedri", enumeró Carreño.

"Si no son estos ocho...", destacó el periodista. "Y los cinco delanteros, aquí sí que me voy a llevar alguna. Yo estoy diciendo la que creo que va a dar Luis Enrique. Morata, Oyarzabal, Moreno, Ferrán Torres y Dani Olmo", reconoció el presentador de El Larguero. "Yo también llevaría a Adama", apuntó, pero no prevé que el seleccionador acabe llevando a Traoré.

