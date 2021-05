El Chelsea lidera la lucha por Lewandowski en la que está el Real Madrid

"No tengo ninguna duda de que se quedará. ¿Quién vende a un jugador que marca 60 goles al año? Además, sus agentes no nos hablaron de una posible salida", explicó Karl-Heinz Rummenigge sobre la situación de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich. La realidad es que en Alemania no existe esa misma sensación y solo se habla de una posible salida del delantero, que podría estar buscando una última experiencia y sitúan al Real Madrid entre esas opciones.

Sky Sports Alemania ha elaborado una lista de los equipos que están en la cabeza del delantero polaco, que este verano se enfrentará en la fase de grupos de la Eurocopa a España. Después de llegar a los 40 goles esta temporada en la Bundesliga a sus 32 años, igualando un récord que estaba en manos de Gerd Müller desde la 1971/1972, parece que el ariete no se cansa de anotar goles. Esto hace que los principales equipos de Europa se sigan fijando en él.

Hace unos días aparecía el rumor de que el PSG estaba pensando en él como posible sustituto de Kylian Mbappé si finalmente el joven jugador decidía abandonar París. Aparece en Alemania y en Francia la sensación de que la dirección deportiva del club está valorando al polaco para la próxima temporada, pero pronto se descarta. El delantero solo valoraría una salida a Inglaterra o a España. El abanico de posibilidades se empieza a cerrar.

Robert Lewandowski, con la selección de Polonia Reuters

La televisión alemana habla del favoritismo del Chelsea, que incluso habría tenido algún contacto con el entorno del jugador. Su agente, Pini Zahavi, es uno de los más respetados en el continente y su ambición por generar más beneficios con una de sus principales estrellas. Los londinenses piensan que es la posición que necesitan reforzar para dar un paso adelante. Este año han llegado a la final de la Champions League, pero el proyecto con Tuchel podría ir más allá para tratar de mantenerse arriba.

Un sueño

Su exagente, Cezary Kucharski, del internacional por Polonia el que ha confesado que el sueño del delantero "solía ser" el de jugar en el Real Madrid: "Cuando trajimos a Robert a Alemania desde Polonia, el plan era en realidad Dortmund, Bayern, España o Estados Unidos. Y no es ningún secreto que el Real Madrid solía ser su gran sueño". El representante ha explicado que no hay opciones de que acabe en La Liga: "Los clubes españoles actualmente no son lo suficientemente fuertes financieramente para permitírselo y, ciertamente, se ha dado cuenta en los últimos años de que el Bayern es el club ideal para él".

El contrato del polaco termina en el Allianz Arena el próximo junio de 2023, por lo que todavía queda tiempo para que el Bayern consiga que firme su posible último gran contrato. "¿Por qué debería ir Lewandowski a otro lugar? Sabe lo que le ofrece el Bayern Múnich. Este club es siempre uno de los principales favoritos para el título de la Champions League", argumenta su antiguo representante.

