Calabrés en Gol: "Ponen a 'Todo ok, José Luis' y a 'De Barcelona Bengoetxea' por si se tuerce en Zorrilla"

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal mientras el Atlético se la juega ante el Valladolid. El equipo merengue tiene que ganar y esperar que los rojiblancos no lo hagan. Así, el conjunto de Zidane logrará la hazaña y se llevará el título liguero. Sin embargo, parece complicado que se consiga. Y más a la vista de los últimos polémicos arbitrajes, tal y como ha señalado Jorge Calabrés en Directo Gol.

El director de EL BERNABÉU y jefe de deportes de EL ESPAÑOL ha intervenido en el canal deportivo para analizar la última jornada de La Liga. Y ha dejado claro que, aunque sea un hecho a destacar que el Atlético pueda ser el campeón, no tiene duda de que las complicaciones contra el Real Madrid serán notables.

"He visto al Atlético de Madrid ganar las mismas ligas que finales de Champions ha perdido contra el Real Madrid o que Ligas ha ganado el Valencia", ha recordado Calabrés. "Es un acontecimiento que el Atlético pueda ganar una Liga, pero creo que el Real Madrid no tiene ninguna opción de ganar La Liga porque no le han dejado, por un tema más bien de los árbitros. Y, por si acaso mañana se tuerce en Zorrilla, está 'todo OK José Luis' y De Barcelona Bengoetxea para poner el punto final".

🤔 ¿Qué opciones tiene el Real Madrid de ganar LaLiga?



🗣️ @JorgeCalabres: "Al Real Madrid NO LE HAN DEJADO ganar LaLiga. Y para la puntilla han puesto mañana a todo ok José Luis y a De Barcelona Bengoexea"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/sTMTNAqR2d — DirectoGol (@DirectoGol) May 21, 2021

Ambos colegiados, Munuera Montero y De Burgos Bengoetxea (VAR), estarán presentes en el Di Stéfano. Y en los dos casos existen antecedentes polémicos en contra del Real Madrid. "El Real Madrid, no pasa nada por decirlo ni por reconocerlo, ha sido muy perjudicado por los árbitros esta temporada. No le han dejado ganar esta Liga", ha reafirmado el periodista.

"El madridismo se siente estafado por lo que ha pasado con los arbitrajes durante estas semanas y estos meses donde el Madrid ha sido claramente perjudicado. Ahí está el Real Madrid y los penaltis que ha lanzado a favor en esta Liga, siendo el que menos", ha subrayado Jorge Calabrés durante Directo Gol.

🗣️ @JorgeCalabres: "No pasa nada por decirlo y reconocerlo. Este año ha sido perjudicado por los árbitros, no le han dejado ganar LaLiga. Ahí está el saldo arbitral: el equipo al que menos penaltis le han pitado. El madridismo se siente estafado"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/vfXTEiUFNP — DirectoGol (@DirectoGol) May 21, 2021

Además, el periodista también ha dado detalles sobre el futuro del Real Madrid. Jorge Calabrés ha destacado que "el Real Madrid cuenta con Odegaard para la temporada que viene" y que, en caso como los de Sergio Ramos, solo él sabe que pasará y por qué "no ha podido gestionar peor su renovación".

Respecto a Zidane, ha recordado que "tiene la intención de marcharse del Real Madrid cuando acabe la temporada. Eso sí, el Real Madrid cree que puede convencerlo para que continúe". "No es una decisión en caliente, está tomada en fría. También está en decisiones que le implican: la marcha de Marcelo, de Isco, renovación de Ramos o Varane... Cree que no es el indicado para llevar el próximo proyecto", ha sentenciado.

[Más información - Zidane: "Estoy seguro de que el Real Madrid puede ser mejor equipo sin mí"]