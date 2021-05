Jorge Calabrés estalla por la mano de Éder Militao: "Es una Liga manchada y adulterada"

La polémica arbitral del Real Madrid - Sevilla ha calentado el ambiente durante La Tribu de A Diario en Radio MARCA. Las críticas a los colegiados y las quejas del club blanco han sido protagonistas durante una tertulia de la que fue partícipe Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL.

Calabrés denunció que La Liga quedó "manchada" con la mano pitada de Éder Militao que acabó en un penalti mal señalado a favor del Sevilla. Además, pide que salgan más a menudo los colegiados a explicar las jugadas polémicas y, sobre todo, que haya un criterio definido en lo que respecta a la manos dentro del área.

Liga manchada

"La imagen de la vergüenza. Una Liga manchada, adulterada, por mucho que Fouto se empeñe en defender a los arbitrajes".

Errores contra el Madrid

"¿La del Eibar? ¡Que es mano!. Me estáis hablando de una jugada y el Real Madrid ha sido perjudicado en más de nueve jugadas".

Postura del CTA

"¿Cuesta tanto tener un portavoz que diga y reconozca los errores? Solo estamos pidiendo que lo expliquen los árbitros".

Futuro del Barça

"Pero es que Laporta necesita ilusionar y para ilusionar no va a poder fichar porque el Barcelona no tiene dinero. Lo tiene que hacer desde el banquillo. Entonces, figuras para ilusionar son Xavi o Xavi. Lo de Jordi Cruyff como Plan B no sé yo si va a ilusionar a la afición del Barcelona lo mismo que Xavi".

Zidane dialoga con Martínez Munuera tras el final del Real Madrid - Sevilla REUTERS

El enfado de Isaac Fouto

En la tertulia intervino Isaac Fouto en defensa del arbitraje. Su enfado fue a más escuchando las quejas del resto de colaboradores.

Silencio de los árbitros

"Merecéis el Sánchez-Arminiato. Cerrar puertas y guardar alfombras y que no den ningún tipo explicación ni ninguna rueda de prensa. Porque sí salen a rueda de prensa cada tres meses y lo explican, que están en Youtube".

Norma de las manos

"La norma está mal. La norma de las manos la han modificado porque, como habéis dicho, los 20 entrenadores de la liga española, los 20 de la Premier, los 20 de la Bundesliga y los 20 de la eslovaca se han quejado porque entienden que no se puede pitar una mano de un tío que va a saltar. Eso lo han modificado. Pero eso no es culpa de Velasco Carballo".

