Jorge Calabrés: "En enero ya dije que el Atlético perdería La Liga en el último minuto"

Todo por decidir en La Liga. Atlético y Real Madrid se la juegan por arriba, mientras que dos equipos de entre Huesca, Elche y Valladolid descenderán a Segunda en la última jornada. En el último programa de El Bunker CF, Jorge Calabrés ha recordado un tuit que puso allá por el mes de enero, en el que dijo que el Atleti perdería el título liguero en el último minuto de la última jornada. ¿Acertará con su profecía el director de EL BERNABÉU?

¿Puede ganar el Madrid La Liga?

"Lo veo muy difícil, sobre todo que el Valladolid gane al Atlético jugándose este La Liga. El 25 de enero puse que el Atlético perdería La Liga en el último minuto de la última jornada, además fue contestando un tuit de Paco González, en el que decía que el Atlético no era el favorito. ¿Se cumplirá la profecía? ¿No? Quedan cinco días".

¿Real Madrid o Salamanca?

"Mi único equipo es el Real Madrid. Yo he ido a partidos del Salamanca con la camiseta del Real Madrid. Otra cosa es que me simpaticen equipos como Unionistas, pero mi equipo es el Madrid. Habrá equipos como Unionistas a los que apoye o tenga simpatía. Pero si tengo que elegir entre Unionistas o Real Madrid, me quedo siempre con el Real Madrid".

Continuidad de Zidane

"Yo quiero que Zidane se quede. He hablado con alguien muy cercano a Zinedine Zidane y se lo he dicho. Le pregunté si era posible que se quedase la próxima temporada y me dijo que era muy, muy, muy difícil que se quede. Dos jugadores me han dicho que no les ha dicho que se va, pero sí que es lo que parece. El anuncio oficial puede llegar después del partido ante el Villarreal. Dos días o tres más tarde se reunirá con Florentino Pérez".

Mbappé, de blanco

"El Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé la próxima temporada. Es casi seguro que Kylian Mbappé vestirá de blanco la próxima temporada. Esta es la noticia".

Próxima semana

"La próxima semana va a ser muy movida en el Real Madrid. Tema Zidane; tema Alaba, que es el primer fichaje; tema renovación de Sergio Ramos; y tema renovación de Lucas Vázquez".

Sergio Ramos

"Creo que Ramos se ha equivocado. Ir a la Selección tocado, volver lesionado... y todo con la renovación ahí. La próxima semana vamos a tener un ambiente caliente".

