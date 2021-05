La promesa de Nacho Peña en El Bunker CF si el Valladolid gana al Atlético de Madrid

La Liga está al rojo vivo. Todavía queda por conocerse qué equipo gana el título liguero y dos de los clubes que pierden la categoría. En El Bunker CF, Nacho Peña ha hecho una promesa a los bunkerianos si el Valladolid consigue ganar el próximo sábado al Atlético de Madrid. El periodista pucelano también ha hablado sobre el Real Madrid, el futuro de Zidane y las posibles alternativas al entrenador francés.

Opciones del Valladolid

"El Valladolid tiene pocas opciones, pero las tiene. Si gana y empata el Elche y pierde el Huesca, se salva. Pero si oyes a Joaquín decir eso, pues...".

¿Permanencia del Valladolid o Madrid campeón de Liga?

"Ahora son dos cosas unidas, si el Valladolid gana, el Madrid es campeón. Yo quiero que el Valladolid le gane sí o sí al Atlético de Madrid sí o sí. Lo que me parece de coña es que crea yo más que futbolistas que hay ahí dentro. No me voy a ir por la tangente, prefiero que el Valladolid permanezca en Primera porque es muy importante para mi ciudad y el Real Madrid tiene muchas Ligas. Pero es que este año ambas cosas van de la mano".

Promesa si gana el Valladolid al Atlético

"Me tiño la cabeza de blanquivioleta. Blanco, morado, blanco".

Destacado trabajo del equipo

"El Real Madrid ha dignificado la camiseta durante toda la temporada".

Ninguneo a Zidane

"Zidane ha llevado el ninguneo hacia su persona desde siempre, levantase o no la 'Orejona'. Le han llamado alineador, que ganaba porque tenía flor... De todo".

¿Raúl o Allegri?

"Raúl está entre los tres mitos de la historia del madridismo. La opción de Raúl en el grupo de madridistas de mis amigos de WhatsApp gusta mucho. Es una opción más continuista. Pero Allegri gusta desde hace tiempo y es uno de los deseados. Y ya sabemos lo que pasa con los deseados en la planta noble del Real Madrid... que acaban llegando".

No a la venta de Ramos y Varane

"Yo no perdería a Ramos y Varane el mismo año. Perder a los dos la misma temporada me parecen palabras mayores".

Sergio Ramos y la Selección

"Si Luis Enrique no lleva a Sergio Ramos, lo de Luis Aragonés con Raúl va a parecer poco en la previa de la Eurocopa. Yo pongo en cuarentena que Ramos juegue la próxima temporada en el Real Madrid porque se ha equivocado y que vaya a estar en el Mundial de Catar".

