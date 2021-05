Felipe del Campo, en El Bunker CF: "Raúl tiene la caballerosidad de Zidane y la energía de Mourinho"

Felipe del Campo ha sido el invitado del último programa de El Bunker CF. El periodista de GOL TV ha hablado sobre Zidane y las posibles alternativas para el banquillo del Real Madrid si el francés se marcha. Además, ha querido poner de relieve que para él tan solo hay cinco intocables dentro del plantel merengue, al mismo tiempo que ha reconocido que apuesta por el fichaje de Mbappé.

El VAR y el Real Madrid

"Ni el Real Madrid ganó el año pasado La Liga por el VAR ni ahora si la pierde, la va a perder por el VAR. Os digo una cosa, el de Militao no fue un penalti flagrante y manifiesto, el de Morcillo, sí. Es decir, el Real Madrid ante el Sevilla no tenía por qué haber ganado y ante el Athletic hubiera ganado de todas las maneras".

Se han buscado las cosquillas a Zidane

"Zidane tiene que pensar en su futuro y el Real Madrid tiene que estar agradecido a Zidane. Hubo una época esta temporada en la que se le intentó buscarle las cosquillas y eso le encendió. Creo que ciertos periodistas se equivocaron".

Injustos con Zidane

"Zidane había ganado tres Champions en cuatro años, más otra como segundo de Ancelotti y, además, consigue La Liga más difícil de la historia, de la pandemia. Pero después, ya en el mes de octubre, había un fuego amigo que decía que el fin de ciclo de Zidane se acercaba".

Un último servicio

"El último servicio de Zidane para el Real Madrid podría ser anunciar que se va justo en el momento en el que el Atlético celebra La Liga. La noticia del día sería la de Zidane, no que el Atlético es campeón. Y ya si al día siguiente presentas al nuevo entrenador, solo se hablaría del Real Madrid".

Zidane, el mejor para el Real Madrid

"Yo creo que si lo ha decidido, no va a dar marcha atrás. Zidane se puede plantear ser el entrenador en el Nuevo Bernabéu, con un equipo agotado... aunque para mí, igual que Simeone es el mejor entrenador para el Atlético, Zidane es el mejor entrenador para el Real Madrid. El resto son sucedáneos".

Raúl antes que Allegri

"Veo más cerca a Raúl porque en ese planteamiento de recuperar a los canteranos, Raúl está trabajando con ellos y no sé cómo encajarían los Miguel Gutiérrez, Arribas y compañía con Allegri. Creo que Raúl ahora está en una rampa de salida. Si Raúl no estuviese en el Castilla, pues igual Allegri era la mejor opción, pero ahora mismo es Raúl. Al madridismo le pone que después de Zidane llegue Raúl, que le va a poner energía, que va a protestar... Raúl navegaría entre Zidane y Mourinho. La caballerosidad de Zidane y la energía de Mourinho".

Fichaje de Mbappé

"Yo creo que Mbappé sí llega al Real Madrid".

La mejor noticia del Real Madrid

"La gran virtud del Real Madrid esta temporada es saber que hay cantera, que hay Fábrica, que hay futuro. Que varios de los canteranos pueden formar parte del banquillo del Real Madrid la próxima temporada".

Los únicos intocables

"Courtois, Nacho, Militao, Casemiro y Benzema. ¿Kroos? No puedo decir que el Real Madrid no pueda vivir sin Kroos. Que es fenomenal, sí, pero no es fundamental".

Sergio Ramos y Varane

"Este es el momento de vender a Varane, creo. Lo de Ramos creo que está tan contaminado... No sé quién le ha asesorado. Antes si paseaba por Madrid le podían besar los pies, pero ahora... yo creo que si se queda va a estar viciado y a mí me encanta Ramos como al que más. Y algo parecido pasa con la Selección. Luis Enrique sabe que de lo único que se va a hablar es de si lleva a Ramos o no".

¿Te gusta más el fútbol sin VAR?

"Me gustaba más en las primeras jornadas, cuando me lo explicó Velasco Carballo. En las primeras jornadas incluso decíamos 'a ver si pasa algo para que entre el VAR'. Ahora es un despelote. El VAR tiene que entrar en jugadas clarísimas, probablemente como la de Morcillo en el Athletic - Real Madrid".

