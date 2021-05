Varane sigue sin aclarar su futuro en el Real Madrid

Raphael Varane, defensa del Real Madrid e internacional francés, rehusó a hablar de su futuro en el club español, con el que le queda un año de contrato, y elogió la vuelta a la selección de Karim Benzema, al que consideró un jugador que "hace jugar a los otros". "No es el momento de hablar de mi futuro, estoy concentrado en esta Eurocopa. Es normal y lógico que se me hagan esas preguntas y para mí es normal y lógico concentrarme en los compromisos que vienen", declaró este jueves en rueda de prensa el espigado central.

Varane, de 28 años, elogió la reincorporación de Benzema a 'Les Bleus', después de cinco años y siete meses de ausencia, y lamentó la marcha del Real Madrid de Zinedine Zidane, el mentor que le trajo hace una década al Real Madrid. Benzema "hace jugar a los otros, con sus movimientos crea espacios gracias a su calidad técnica (...) Es un jugador sobre todo de equipo, esa es su mayor fuerza", dijo.

El defensa reconoció que cuando le preguntaban sobre estos años de ausencia del 9 del Real Madrid le dejaban "en una situación delicada" por ser amigo de Benzema y apreciar al seleccionador Didier Deschamps. Benzema "se entiende muy bien con muchos jugadores, hay un buen ambiente, todo es positivo", reforzó Varane. El delantero merengue estuvo apartado de los "bleus" desde octubre de 2015, cuando estalló el polémico escándalo sobre su presunta implicación en un chantaje a Mathieu Valbuena por el que tendrá que responder ante la justicia en octubre.

Sobre la marcha de Zidane, el central indicó que es "un gran entrenador y una excelente persona" y resaltó que tiene "mucho orgullo" por haber evolucionado con él en los últimos diez años. "Es un entrenador muy humano, una fuente de inspiración para mí y para muchos que nos hemos codeado con él", añadió.

Francia está en el complicado grupo F de la Eurocopa, en el que se medirá a Alemania, Hungría y Portugal. Entre los favoritos, Varane citó a Portugal, Alemania, España e Inglaterra.

Tal y como explicó Jorge Calabrés en El Bunker CF, su contrato acaba en 2022, pero en caso de que no quiera renovar no se le dejará hasta el año que viene. El Real Madrid entiende del potencial del francés y, si ve que el zaguero prefiere abandonar el club, le pondrá en el mercado este mismo verano para sacar un beneficio económico. Lo que no se baraja es que Varane y Ramos, que tampoco ha renovado y su vinculación termina en un mes, se marchen el mismo verano, por lo que ambas situaciones tienen cierta conexión.

Mientras tanto, en Inglaterra ya sueñan con él. El Manchester United aprietan para atacar en cualquier situación. El conjunto inglés ya ha intentado hacerse con los servicios de Varane en diferentes ocasiones. Es un central que gusta y mucho en la entidad, y que podría apostar por probarse en la competición inglesa tras su crecimiento en Francia y su explosión en España. Por ello, el equipo británico ya tiene preparados algo más de 46 millones de euros para lanzarse a por el galo, según explicó Mirror.

