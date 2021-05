El Manchester United, listo: así es la oferta que preparan por Varane

Raphael Varane puede abandonar el Real Madrid dentro de unas semanas. El central francés acaba contrato en 2022 y su renovación no ha avanzado. Los temores en el club merengue son de que puede rechazar la ampliación y eso provocaría un cambio de planes respecto a su futuro. Mientras tanto, entidades como el Manchester United aprietan para atacar en cualquier situación.

El conjunto inglés ya ha intentado hacerse con los servicios de Varane en diferentes ocasiones. Es un central que gusta y mucho en la entidad, y que podría apostar por probarse en la competición inglesa tras su crecimiento en Francia y su explosión en España. Por ello, el Manchester United ya tiene preparados algo más de 46 millones de euros para lanzarse a por el galo.

Así lo publica el diario Mirror, que afirma que el Manchester United está convencido de fichar a Varane. Los problemas en defensa del United se han repetido a lo largo de toda la temporada y jugadores como Maguire no terminan de generar confianza en la línea defensiva. Tras un año donde aspiran a la segunda plaza en la Premier y al título de la Europa League, en Old Trafford quieren reforzar la plantilla para seguir creciendo.

Contento por volver a luchar con mis compañeros 💪🏾 +3 pic.twitter.com/Zw25zGecx1 — Raphaël Varane (@raphaelvarane) April 21, 2021

El hecho de que Varane tenga solo un año más de contrato hace que el club de Mánchester vea una oportunidad de oro en esta próxima ventana de traspasos. Si Varane aceptara abandonar la capital española, el equipo de Solskjaer estaría preparado para armar su ofensiva.

Tal y como publicó EL BERNABÉU, Varane acaba contrato en 2022 y en el Real Madrid temen que no renueve y se marche gratis el año que viene. Un riesgo que no quieren correr en el club, que le pondría en el mercado de fichajes de este mismo verano para evitar su salida sin ingresar fondos. Sin embargo, no hay nada fijo respecto al futuro del francés.

Varane no se moja

El francés, a diferencia de otros casos, ha mantenido absoluto silencio sobre la decisión que quiere tomar. Recientemente apareció en rueda de prensa y centró toda su atención en el partido de Champions que afrontaba el Real Madrid. Varane no dio ninguna pista y tampoco confirmó su continuidad en el equipo merengue la próxima temporada.

"Mi futuro está claro", aseguró tajante antes de la eliminatoria ante el Chelsea. "Tengo el foco puesto en el final de temporada. Estamos en un momento muy intenso, tenemos toda la concentración en los partidos que tenemos por delante. Eso es lo más importante", sentenció el central francés.

Desde entonces, el jugador del Real Madrid no se ha pronunciado y se desconoce si continuará el año que viene. Las sensaciones son dudosas y no se descarta que abandone el club en verano. Sin embargo, el club merengue tiene claro que en caso de que rechace renovar se le pondrá en el mercado en junio para evitar perder una estrella a coste cero.

