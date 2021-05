El Real Madrid cuenta con Mbappé para la próxima temporada: el PSG, obligado a vender

Kylian Mbappé tiene muchas opciones de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. El club capitalino le ve como la mejor opción para la delantera y cuentan con él como fichaje estrella. Este verano se acabarían los rumores después de varias temporadas sonando para reforzar la plantilla merengue. Su situación en el PSG no se ha desatascado y el miedo a que no renueve aumenta.

El Real Madrid siempre soñó con incorporar a Mbappé. Y, pese a la inclusión de Haaland en el panorama europeo, el francés se mantuvo en la agenda. Reunir a ambos era una de las opciones, pero el devenir de los acontecimientos ha complicado la marcha de Haaland y facilitado la de Mbappé. El delantero galo acaba contrato en 2022 y, mientras el PSG ya ha anunciado la renovación de Neymar, sigue sin dar detalle alguno sobre su joven atacante.

El propio Mbappé, de hecho, viene manteniendo silencio en los últimos tiempos. Sin embargo, en las pocas veces que ha hablado ha dejado clara la situación en la que se encuentra. "No es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente una reflexión. No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir porque no quería firmar el contrato. Si firmo, es para quedarme. Y eso es algo en lo que hay que pensar", confesó el pasado mes de enero.

Desde entonces se han sucedido exhibiciones, derrotas inesperadas y cruces de declaraciones con la directiva del PSG. Pero su renovación sigue sin llegar. El miedo en el PSG es tal que, como han publicado medios muy cercanos al club como Le Parisien, en la cúpula están dispuestos a ponerle en el mercado por 150 millones de euros si no logran renovarle. Un movimiento que facilitaría su marcha e impidiría que siguiera un año para marcharse gratis en 2022, cuando acaba su contrato. Su fichaje, además, no depende del futuro de Zidane.

El Real Madrid, por lo tanto, le sigue muy de cerca y planifica con él la temporada que viene. El problema financiero, que debido a la crisis generada por la Covid-19 podría complicar la operación, se vería resuelto incluyendo a jugadores en la operación. Tal y como adelantó EL BERNABÉU, Hazard no es intransferible y podría formar parte de un trueque por Mbappé. Al belga se suman otros nombres como Vinicius o Varane, este último con dudas respecto a su continuidad en la capital.

La crisis del PSG

El conjunto parisino no atraviesa su mejor momento a nivel deportivo. Pese al cambio de entrenador, y a las buenas sensaciones que transmitía Pochettino en el vestuario, los resultados no han terminado de respaldar el proyecto. El ejemplo más claro, y que ha supuesto el golpe más duro entre las estrellas, ha sido la eliminación en la Champions League. Después de superar a clubes como el Barcelona con gran superioridad, el PSG puso punto y final a su participación ante un Manchester City mucho mejor.

El conjunto de la Premier dejó al PSG sin final de la Champions League e impidió que el cuadro francés repitiera por segundo año consecutivo en la pelea por el título continental. Sin embargo, este tropiezo puede quedar en nada con su clasificación en la Ligue-1. El cuadro parisino, acostumbrado a ganar la competición doméstica, ya no es el líder de la tabla y está tres puntos por debajo del Lille y con solo dos jornadas por delante.

La cuentra atrás ha comenzado para saber el futuro de Mbappé. Sin Champions League esta temporada, un tropiezo en la Ligue-1 dejaría en muy mal lugar al PSG y daría más razones a Mbappé para emprender un nuevo camino profesional.

