Zidane, Ramos y Varane: así está su futuro en el Real Madrid

El Real Madrid inicia semanas cruciales en su futuro. El club merengue ha finalizado la temporada sin ningún título, pero con el buen sabor de boca de haber peleado por el título liguero hasta la última jornada. El conjunto blanco ganó al Villarreal, pero el Atlético cumplió y se llevó el puesto más alto de la clasificación. Una vez concluida la temporada deportiva, el trabajo está ahora en los despachos.

La entidad merengue pretende realizar varios cambios en el equipo con el fichaje de Mbappé como gran objetivo. Sin embargo, también hay muchos temas por resolver en lo que respecta al futuro de varios pesos pesados del plantel. Tres nombres cuyo futuro está en el aire y que serán protagonistas en estos próximos días. Zidane, Sergio Ramos y Varane, claves en el proyecto de estas temporadas, no han confirmado su continuidad.

El caso con más expectación es el de Zinedine Zidane. El técnico francés tiene un año más de contrato, pero en los últimos meses surgieron los rumores de una posible marcha este verano y el francés no los ha desmentido. Siempre defendió prestar atención al fútbol, a La Liga y a la Champions, pero una vez concluidas esas competiciones, el foco está en la decisión que tomará.

Zinedine Zidane sonriente antes del Chelsea - Real Madrid REUTERS

Tal y como ha explicado Jorge Calabrés en El Bunker CF, aún no hay ninguna respuesta. En el Real Madrid son optimistas con Zidane, aunque piensan que la intención del técnico francés es abandonar el equipo este mismo verano. El entorno del francés, según lo confirmado por el director de EL BERNABÉU, entiende que Zidane hablará con Florentino Pérez y pondrá su puesto a disposición del club.

Es por ello que, a falta de esa reunión entre el presidente y el entrenador, en el Real Madrid confían en poder convencer a Zinedine Zidane de que siga un año más. La reunión, pese a lo publicado por algunos medios estos días, no se produjo ni antes del partido del Villarreal ni después. Esta semana, ya sin Liga, tendrá notables pulsaciones.

La defensa

Sergio Ramos y Raphael Varane son las otras dos incógnitas en la plantilla del Real Madrid. Dos defensas fundamentales en el esquema merengue y con situaciones diferentes, aunque coincidentes en lo que respecta a las dudas sobre si continuarán la próxima temporada.

Sergio Ramos acaba contrato este verano, por lo que de no renovar podría salir gratis. El club merengue, tal y como publicó EL BERNABÉU, ya le hizo una oferta que el capitán no aceptó. Sin embargo, en las últimas semanas el pesimismo respecto a su futuro ha variado ligeramente y las sensaciones eran más positivas. Ramos, para seguir en el Madrid, solo tiene que aceptar esa última oferta realizada por el club.

Rafael Varane y Álvaro Odriozola, durante un entrenamiento del Real Madrid

Respecto a Varane, su contrato acaba en 2022, pero en caso de que no quiera renovar no se le dejará hasta el año que viene. El Real Madrid entiende del potencial del francés y, si ve que el zaguero prefiere abandonar el club, le pondrá en el mercado este mismo verano para sacar un beneficio económico. Lo que no se baraja es que Varane y Ramos se marchen el mismo verano, por lo que ambas situaciones tienen cierta conexión.

El Real Madrid empezará a tener respuestas desde esta próxima semana. Sin fútbol, la planificación del año que viene ya ha comenzado. Intentar convencer a Zidane, esperar la respuesta de Ramos y conocer las intenciones de Varane son los objetivos.

