Sergio Ramos sigue entrenando para llegar a punto a la Eurocopa

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española, acudió a la ciudad deportiva de su club este domingo para completar un entrenamiento que mejore su tono físico, recién recuperado de su última lesión muscular y a la espera de ser convocado por el seleccionador Luis Enrique Martínez para la Eurocopa de junio. La renovación -termina contrato en un mes- sigue estancada, pero parece que solo le preocupa el torneo con España.

A falta de definir su futuro, aún sin renovar con el Real Madrid el contrato que expira el próximo 30 de junio, Ramos cerró la temporada sin jugar un solo minuto en la última jornada liguera ante el Villarreal. Ha sido su peor año en cuanto a lesiones, perdiéndose 30 de los 51 partidos jugados por el Real Madrid en la 2020/2021. Ha sido su campaña más difícil y eso ha afectado tanto a su futuro en el club merengue como a su futuro en la Selección.

Recuperado de la tendinosis que sufrió en el semimembranoso de su pierna izquierda en el partido de vuelta de la Liga de Campeones ante el Chelsea, el objetivo de Ramos es mejorar su estado de forma para llegar en plenitud a la Eurocopa. El capitán blanco solo ha jugado 90 minutos prácticamente en dos meses. Lucho, que tiene que dar la lista el próximo lunes, duda de si su capitán se podrá poner en forma. Si estuviera a tope no habría dudas, pero llevarse al también líder de la selección para tenerlo en el banquillo puede ser un problema y levantaría mucho debate.

Ramos protagoniza un 2021 repleto de lesiones. En cinco meses tan solo ha podido disputar siete partidos, cinco con el Real Madrid y dos con la selección española. En sus redes publicó el entrenamiento que completó con un preparados en la ciudad deportiva de Valdebebas, con un circuito físico inicial y trabajando con balón en acciones en carrera, de habilidad y lanzamiento a puerta.

Las dudas

El capitán merengue acaba contrato este verano y si no renueva estará libre para buscar un nuevo proyecto. El ex del Sevilla ha vivido diferentes situaciones con el Real Madrid y en las últimas fechas se mostró más cercano a la renovación que a una salida de la entidad de Chamartín. Sin embargo, no hay noticias al respecto aún. No se descarta nada y habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas en uno de los que apunta a ser culebrones del verano.

Mientras tanto, se ha puesto algo en contra a la afición. Si tras el encuentro frente al Villarreal se veía a gente a la salida de Valdebebas increpándole, las sensaciones con su renovación son similares. Lo sucedido en Stamford Bridge también pesa. Fue un error que Ramos fuera titular y más todavía no cambiarle luego. Si bien no todo fue un desastre y llegó a algún corte con la categoría que acostumbra, sufrió de espaldas y salió en la foto del primer gol.

