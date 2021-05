"Se dijo que Benzema era racista, desde ese día no soy el mismo"

Una de las noticias de la semana es la convocatoria de Karim Benzema con la selección de Francia. El delantero del Real Madrid vuelve con su equipo nacional después de la polémica que vivió en su país con la acusación de un escándalo sexual en el que incluso se le llegó a tildar de racista. Finalmente, todo esto parece haber quedado en el olvido para la Federación, pero no para la prensa que sigue pensando en ello y por eso le siguen preguntando sobre el caso a Didier Deschamps.

El seleccionador fue el que decidió no contar con él en todo este tiempo, y ahora ha tomado la decisión de que regrese. "No hablaré mucho de la discusión que tuve con Benzema. Pero la charla que tuvimos fue muy, muy larga. Hubo bastantes intercambios entre nosotros. No te voy a decir cuándo, ni cómo, ni si fue posible antes la vuelta de Benzema. Antes no se cumplieron las condiciones, hoy sí se cumplen. Si tomé la decisión de que vuelva, podéis imaginar que fue bien", concretó en una entrevista este domingo en Telefoot, el programa de la televisión pública francesa TF1.

Ante la repetición de preguntas, el seleccionador se mantuvo firme: "Queréis hacerme hablar de cosas desagradables… Se dijo que era racista, por ejemplo. Desde aquel día, no soy el mismo. No veo las cosas de la misma manera, me he desconectado de todo, aquello fue muy violento. Lo importante ahora es hoy y mañana. El hecho de que no volviera antes Benzema no impidió que la selección tuviera buenos resultados".

"J'ai changé, Karim aussi"



Cinq ans et demi après sa dernière sélection, Karim Benzema a fait son grand retour chez les Bleus. Didier Deschamps a accordé une interview exclusive à @FredCalenge pour revenir sur les raisons de ce retour https://t.co/UhufYCOKtz — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 23, 2021

Le Parisien explicó cómo se gestó todo. Todo surgió a raíz de los problemas que vio Deschamps en su ataque durante el último parón internacional, cuando se empató a uno ante Ucrania y se ganó a Bosnia por un corto 1-0. Noël Le Graet, presidente de la FFF que en el pasado cerró la puerta a Benzema, "aceptó de inmediato" a que se produjera este reencuentro. Deschamps habló con los capitanes y pesos pesados del equipo, es decir: Hugo Lloris, capitán; Varane, segundo capitán y compañero de Benzema en el Real Madrid; Paul Pogba y Olivier Giroud. Todos dieron el sí.

Todos felices

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se mostró satisfecho con la convocatoria."Creo que ayer tomó buenas decisiones, no hay más que ver el entusiasmo colectivo y, por tanto, estoy muy contento por los jugadores seleccionados. Tendré la ocasión de felicitar a algunos en la final. Siempre digo que hay dos funciones terribles, la de presidente de la República y la de seleccionador nacional de Francia, porque hay 70 millones de personas que están convencidas de que tienen las mejores ideas", expresó en declaraciones a los medios el jefe de Estado.

[Más información: Benzema conmueve al presidente de la República de Francia: "Fue una buena decisión"]