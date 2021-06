Laso: "El arbitraje nunca debería ser decisivo en un partido, hoy nos ha castigado mucho"

El Real Madrid perdió el primer partido en la final de la Liga Endesa ante el Barcelona. Los blancos sucumbieron después de ir por delante hasta el descanso y Pablo Laso fue preguntado en la rueda de prensa posterior al choque sobre cuánto habían pesado las decisiones arbitrales en el resultado.

El técnico vitoriano señaló que si los periodistas hacen preguntas como esa es porque algo raro se ha visto en la pintura. "El arbitraje nunca debería ser decisivo en un partido pero el de hoy nos ha castigado en muchas acciones", afirmó ante los medios de comunicación el entrenador del Real Madrid de Baloncesto.

Lo que también quiso destacar Pablo Laso es que dominaron "muchos aspectos del juego" y que llevaron la "iniciativa", pero que con la intervención de Higgins el Barça "ha aumentado la diferencia". "Hay que pensar ya que el partido está terminado y que tenemos uno en 48 horas, que seguro va a ser tan exigente y tan duro como el de hoy", añadió el técnico merengue.

Llull busca sacar el balón tras una penetración ACB Media

Análisis del partido

"En el primer tiempo hemos dominado muchos aspectos del juego y, por eso, hemos llevado la iniciativa. Pero ellos han encontrado a Kuric, que nos ha hecho daño, les ha mantenido en el partido y no hemos podido conseguir mayor ventaja. En el tercer cuarto han encontrado a Higgins y, con sus puntos, ha aumentado la diferencia".

Con la mente en el siguiente partido

"Cuando tienes tanta ventaja y juegas con el marcador a favor como lo ha hecho el Barça es muy difícil volver. En partidos como este todo es muy importante y nuestro acierto no ha sido bueno y eso nos ha castigado. Hay que pensar ya que el partido está terminado y que tenemos uno en 48 horas, que seguro va a ser tan exigente y tan duro como el de hoy".

Cosas a mejorar

"Tenemos que mejorar nuestro acierto. Hemos tenido ataques bastante buenos en los que no hemos conseguido anotar. Eso va a ser una parte importante para mantener nuestro nivel defensivo. Nuestro nivel de pérdidas y rebote ha sido bueno. Nos han pitado muchas faltas y tenemos que controlar ese aspecto para competir contra un equipo como el Barça".

Decisiones arbitrales

"Si me preguntas es porque has visto algo raro. Si no, no me preguntas. El arbitraje nunca debería ser decisivo en un partido, pero el de hoy nos ha castigado en muchas acciones en las que tenemos que ser más inteligentes o aceptarlo y que no nos saque del partido. No puedo pensar en el arbitraje, es el que ha sido pero solo pienso en mi equipo y en que juegue mejor".

Laprovittola

"Veo difícil que esté para el martes, pero vamos a intentarlo. El trabajo del médico y los fisios ha sido magnífico todo el año con estos problemas que hemos tenido durante la temporada. Pero su lesión es muscular y vas día a día. Si no está bien es absurdo forzarle. Me gustaría ser positivo, pero no lo veo sencillo".

