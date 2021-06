Pau Gasol se rinde al Real Madrid y Pablo Laso responde: "Le tengo mucho respeto"

Buen ambiente entre Real Madrid y FC Barcelona antes de la gran final de la Liga Endesa. Los dos principales equipos de la clasificación han certificado su presencia en la lucha por el título. Todo un Clásico repleto de estrellas y con máxima igualdad. El nombre más seguido en el banco culé será, sin duda, el de un Pau Gasol al que los aficionados del WiZink Center podrán ver por primera vez en directo con la camiseta azulgrana. El catalán, además, ha alabado al Real Madrid. Y Pablo Laso, técnico merengue, no ha querido quedarse atrás.

Gasol destacó el potencial del Real Madrid y su gran capacidad para solventar las constantes bajas nada más clasificarse ante Tenerife. El catalán, en las declaraciones posteriores, se rindió al equipo blanco. "El Madrid es un gran equipo, están demostrando un espíritu y un carácter increíble esta temporada. Pese a las bajas, a los jugadores que se les han ido, compiten en cada partido", reconoció Gasol.

"Parece que no están y siempre están, tienen un gran entrenador, grandes jugadores con una gran actitud. Va a ser una final muy dura", subrayó el ex de la NBA. Palabaras que Pablo Laso ha repetido, en dirección contraria, en la previa de la final de Liga Endesa. El técnico del Real Madrid, preguntado sobre el 'factor Pau', no ha dado en destacar el gran talento del jugador.

Te lesionas, trabajas en la sombra, luchas, te levantas....



Volvió tras un calvario, hoy MVP del Barça para meterlo en la final de la @ACBCOM. 👏👏👏 Don Pau Gasol, leyenda. #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/ZLpUiZaLoj — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) June 11, 2021

"Pau Gasol ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español. Es un jugador diferencial y ha entrado muy bien en el Barcelona. Es un jugador desequilibrante y al que tengo mucho respeto como jugador. Es importante en el Barcelona, como lo ha sido en todos los equipos en los que ha estado", afirmó en rueda de prensa el técnico merengue.

Las bajas del Madrid

El equipo capitalino, como le viene suciendo en toda la temporada, llegará a la final con algún que otro problema físico. Según ha confirmado Pablo Laso, ni Lapro ni Abalde están en plenas condiciones. Además, Reyes sigue de baja y Llull está algo tocado.

"Laprovittola no se ha entrenado con el equipo y Abalde recibió el alta hace poco. Felipe Reyes sigue de baja y Nico en principio no estará. Las lesiones de Nico y Llull han sido musculares. Aun así a Nico no lo descarto para la final", adelantó el entrenador del Real Madrid.

Laso, además, aplaudió la actitud de Sergio Llull. "Hay capitanes que no son capitanes. Capitanes que levantan trofeos y capitanes silenciosos. Todo el mundo mira a Llull por lo que transmite", recalcó el técnico, que ve a los suyos como favoritos al título para mantener la autoestima alta.

"Siempre me veo favorito. No me creo superior y tengo mucho respeto a los rivales. El Barcelona tiene un equipazo y ha hecho una temporada magnífica. No me veo ni víctima ni favorito, pero si tengo que elegir una de las dos prefiero favorito", espetó.

[Más información - Pablo Laso, mejor entrenador de la fase regular de la Liga Endesa]