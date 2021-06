Isak, antes de debutar contra España: "Que Sergio Ramos no esté es positivo para nosotros"

Suecia será el rival de la selección española en su debut en la Eurocopa. El combinado sueco espera dar la sorpresa ante una de las catalogadas como favoritas a hacer un buen papel o, al menos, a llevarse la primera plaza de un grupo en el que también están Polonia y Eslovaquia.

La selección sueca viajará a Sevilla con la intención de derrocar a la triple campeona de Europa en su propia casa y así sumar tres puntos que pueden ser claves para intentar estar en la siguiente fase. En un grupo con tres equipos en el que solo disputarán tres encuentro por combinado nacional, cada punto vale oro.

Así lo han transmitido Alexander Isak y Emil Forsberg, dos de las estrellas de combinado sueco que han comparecido en rueda de prensa para pasar revista a la actualidad de un equipo que, como España, ha sufrido también con los positivos por Covid-19. Suecia sí ha registrado dos casos después de que sus medidas contra el coronavirus y su 'burbuja' fuera mucho menos restrictiva que la de España.

Forsberg e Isak en rueda de prensa EFE

Precisamente, el delantero de la Real Sociedad se ha alegrado de una de las grandes ausencias que tiene la selección española de Luis Enrique, Sergio Ramos, jugador que conoce bien de La Liga: "Es un jugador determinante, con mucha experiencia. Es positivo para nosotros que no esté, es un plus para nosotros. Pero no hay que olvidar que tienen buenos jugadores para reemplazarlo".

Mientras la Selección todavía está en Madrid, los suecos permanecen en Goteborg a la espera de ese gran debut en la Eurocopa 2020. Desde allí han asegurado que la no presencia de Sergio Ramos en la lista es un "palo muy duro", aunque conocen bien a jugadores como Pau Torres, especialmente Isak, quien se ha medido a ambos en el campeonato nacional.

Tienen claro el plan

El encuentro entre españoles y suecos se producirá en el estadio de La Cartuja y hasta allí viajarán con un plan claramente establecido donde primará el rigor defensivo: "No vamos a ser el equipo que tenga más la pelota ni el que vaya a crear más oportunidades. Son muy hábiles. Tenemos que ser compactos y cuando podamos recuperar la pelota, aprovecharlo". De esta forma tan sincera lo mostraba Forsberg.

A pesar de que su plan es mantenerse fuerte en defensa, Suecia sabe que no puede vivir colgada del larguero porque corre el riesgo de quedarse sin argumentos ofensivos, como le sucedió a Turquía en su debut frente a Italia: "Hay que aprovechar los espacios, saber combinar en pases cortos y luego meter un pase largo, cambiando de lado el juego".

Isak en un entrenamiento de Suecia EFE

Un factor que preocupa y mucho a Suecia es el calor que se van a encontrar en España y en una ciudad como Sevilla, algo a lo que los pupilos de Luis Enrique pueden estar más acostumbrados: "Se trata de ingerir muchos hidratos, beber mucho y ser listos a la hora de jugar. Tenemos que adaptarnos, pero no creo que vaya a ser un problema".

Isak ha sido el encargado de encumbrar al equipo español, formado en su mayoría por jugadores a los que se ha enfrentado durante la última temporada en la Real Sociedad: "Son los favoritos, pero estoy seguro de que nos respetan tanto como nosotros a ellos. El último partido en Estocolmo no les resultó fácil". Aquel día, España solo pudo empatar a un tanto.

