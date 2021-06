Hazard se sincera: "No voy a dejar el Real Madrid siendo un fracaso"

Eden Hazard espera resarcirse en la Eurocopa de lo que ha sido otra temporada desastrosa por culpa de las lesiones. El delantero belga, que sigue buscando su cien por cien en lo físico, ha hablado con un medio de su país y se sincera sobre su situación en el Real Madrid, con los problemas que ha tenido durante sus dos años de blanco. El delantero charla con Het Nieuwsblad.

Forzar para jugar

"Con todas esas lesiones que forcé una vez, sí. Ya había salido dos veces y volví a sentir dolor durante el entrenamiento. Pensé para mí mismo: esto ya no es posible. Si ahora digo que tengo dolor, tengo que parar durante otras dos semanas. Así que guardé silencio y continué. En el Chelsea jugaba a menudo al fútbol con incomodidad. Rigidez, una patada que recibí... Una vez caliente fue bien y en siete años nunca sufrí lesiones importantes en Inglaterra. Desafortunadamente, en el Madrid fue al revés. Al día siguiente, bam, más dolor".

Calvario con las lesiones

"Simplemente es difícil de entender. Hago todo lo posible para no lesionarme, trabajo duro en el gimnasio, lo cual es realmente aburrido, y luego a menudo sigue una nueva lesión. Mala suerte. Ojalá ese período haya quedado atrás, porque ya lo he pasado".

Estado de ánimo

"Sigo siendo el mismo. Todavía me divierto, pero no puedo decir que sea feliz. Solo soy yo cuando puedo divertirme en el campo. Eso no ha sucedido en los dos últimos años en el Madrid. Si uno tiene una o dos lesiones, puede girar fácilmente el interruptor. Te rehabilitas para volver más fuerte. Si son cinco, seis, siete lesiones, es mucho más difícil mentalmente. Pero sigo".

Eden Hazard durante un entrenamiento de Bélgica Reuters

Presión en el Madrid

"El Real Madrid es el club más grande de todos y por supuesto que hay presión. Cuando juegas al fútbol allí, la gente espera que seas el mejor del mundo. Pero ¿por qué debería estar estresado? Es el club de mis sueños desde que era pequeño. Miré a Zidane con admiración al Madrid...".

Salir del Madrid

"Ni siquiera se me ocurrió por un segundo que sería mejor que me fuera. No voy a dejar ahí un fracaso. Solo quiero demostrar que estoy hecho para el Real Madrid. Los últimos dos años han sido difíciles. Estuve en Madrid sin estar realmente en Madrid, ¿sabes? Y si jugué, fue difícil por la covid. Jugamos en un estadio sin aficionados, mientras yo acababa de fichar para jugar al fútbol en un Bernabéu lleno. Espero que las obras de nuestro estadio se terminen pronto y que las gradas se llenen de nuevo. Necesito eso".

Estuvo mal; entiendo que dañé la imagen del Real Madrid Hazard, sobre sus risas con Mendy y Zouma

Risas con Mendy y Zouma

"Eso estuvo mal, sí. Lo que Mendy y Zouma dijeron ni siquiera fue divertido. Siempre es bueno volver a ver amigos. Aunque entiendo que he dañado la imagen del Real Madrid. Todos pensaron que no perdí el sueño por esa eliminación, pero nada podría estar más lejos de la verdad. En el fondo estaba muy decepcionado. Si había un partido que quería ganar era contra mi exclub, el Chelsea, en Stamford Bridge. Me sorprendió cuando vi esas imágenes.

Recibí algunas llamadas telefónicas, pero sinceramente: es un grupo de jugadores muy agradable. Esa es también una de las razones por las que tengo muchas ganas de quedarme: el buen ambiente. Cuando entré por primera vez al vestuario del Madrid, quedé impresionado. Ese era mi club de estrellas favorito, pero tipos como Sergio Ramos o Karim Benzema son simplemente tipos normales. Los españoles a veces llevan a todo el grupo a restaurantes tranquilos".

Ancelotti me dijo que está muy contento de volver al Real Madrid y que tendremos tiempo para hablar

Jugar con Ancelotti

"Ancelotti ya me ha enviado un mensaje. Me dijo que está muy contento de volver a ser entrenador del Real Madrid, pero que ya tendremos tiempo para hablar más tarde. Me deseó suerte en la Eurocopa. No tuve que preguntarle a Mertens cómo es Carlo Ancelotti, porque todavía hay muchos jugadores en el Madrid (Benzema, Modric, Kroos...) que lo recuerdan de su anterior etapa. Todos dicen que Ancelotti es fantástico. Una buena persona que sabe jugar y liderar un grupo. La temporada pasada, el Real no ganó nada, la próxima temporada queremos vengarnos".

Salida de Zidane

"Le llamé. Me dolió verlo irse. Tuvimos dos años en los que pudimos mostrar cosas bonitas. Eso es una decepción tanto para él como para mí. Todo el mundo conoce la relación que tuve con Zidane. Era mi ídolo. Gracias a él comencé a mirar el fútbol con admiración. Ese gol que marcó en la final de la Champions ante el Bayer Leverkusen... Todo el mundo conoce esa volea. Bueno, ojalá algún día marque un gol tan bonito. Debo intentar eso. Quizás en la Eurocopa (risas)".