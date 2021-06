"Lo de Hazard es cuestión de mala suerte"

Una de las grandes incógnitas de esta Eurocopa es la situación de Eden Hazard. El jugador del Real Madrid no ha podido disputar esta temporada a pleno rendimiento. Después de sus constantes problemas físicos, el belga sigue sin estar al cien por cien, aunque Roberto Martínez ha confiado en él para esta edición del torneo de selecciones. El seleccionador de los Rode Devils ha hablado en The Athletic sobre el estado físico de la que ha sido su estrella en todos los torneos.

"El mayor problema que hemos tenido es que Eden no ha estado en forma. Llega a un gran club, su sueño, y justo tuvo que enfrentarse a algo que nunca le había pasado. Ha sido difícil a todos los niveles. Eden es un jugador que se basa en disfrutar para mostrar su magia. Desde marzo, he visto al mejor Hazard en lo que a estado médico se refiere. Esto nos da esperanza para que sea importante y feliz sobre el terreno de juego. Este entorno podría ser muy beneficioso si Hazard puede estar en plena forma", explica Martínez.

De hecho, sus expectativas son positivas de cara a lo que puede hacer en el club blanco. "Sigo creyendo que él puede marcar la diferencia en el Real Madrid, pero tenemos que encontrar el problema, porque todas esas lesiones no son normales. Tienes un jugador que estuvo ocho temporadas en la Premier y se perdió 20 partidos. En el Madrid no ha podido jugar ni el 30% de los partidos en dos años. No es cuestión de forma, de no encajar, de forma de jugar... Es cuestión de mala suerte con las lesiones", concretó el español.

Eden Hazard durante un entrenamiento con Bélgica Reuters

Roberto Martínez no dudó ni un segundo en convocar a su estrella a pesar de que lleva dos años desastrosos en el Real Madrid y de que incluso se perdiera el último partido del equipo blanco por unas molestias musculares. De hecho, a pesar de contar con jugadores como Romelu Lukaku, Carrasco o Kevin De Bruyne que bien podrían ser sus estrellas, el seleccionador quiere darles las llaves de los diablos rojos a Hazard para vuelva a romperla en un gran torneo.

Su futuro

La realidad es que en estos momentos, su futuro en la entidad blanca es toda una incógnita. Hazard dejó claro hace unos días que su intención sigue siendo triunfar de blanco en los tres años que le quedan de contrato y que no quiere escuchar la opción de salir, ni siquiera para volver a la Premier League. Allí han vendido algunos cantos de sirena. Desde el Mirror no descartan un un regreso al Chelsea, pero el Manchester United y el Tottenham Hotspur también estarían tras la estela del belga.

En Londres marcó 110 goles y repartió 92 asistencias para ganar dos títulos de Premier League, dos Europa League, una FA Cup y una Copa de la Liga. Es una leyenda allí, por lo que su regreso sería muy bien visto por la afición. Allí dejó una buena suma de dinero que ha sido invertida en jóvenes promesas que han llevado al Chelsea a la final de la Champions este año. En cualquier caso, tal y como ha informado EL BERNABÉU, en el club blanco no verían con malos ojos una salida por una cantidad cercana a los 50 millones de euros.

