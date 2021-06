El Barça termina con la resistencia del Real Madrid y se queda a un paso del título de Liga

Victoria contundente del FC Barcelona en el primer partido de la final de la Liga Endesa. Un triunfo clave en una serie a tres partidos que le sirve para robar el factor cancha al líder de la fase regular y con el que tendrá su primera bola de partido en el Palau. El gran partido de Cory Higgins destrozó a los blancos en un tercer cuarto que fue clave [Real Madrid 75-89 FC Barcelona: Narración y estadísticas].

El escolta, ex del CSKA, fue el gran líder del equipo de Sarunas Jasikevicius después de que Pau Gasol fuera clave en un primer tiempo en el que el Real Madrid vivió sus mejores minutos gracias a un Tavares omnipresente en la zona y un Llull que salió con mucha energía, pero que pagó el desgaste. El Barça se lleva el primer punto de la final antes del duelo del martes que puede ser decisivo.

El Real Madrid comenzó con un quinteto realmente sorprendente con la salida de Alberto Abalde, recién superada la Covid-19, como titular en el juego exterior acompañado por Jeff Taylor. Carlos Alocén se ponía a los mandos y Tyus y Tavares sembrando el terror en la zona. La puesta en escena del Madrid fue inmejorable con un parcial de salida de 7-0, encendiendo el primer cabreo de Sarunas Jasikevicius en el partido. El Barça comenzó el choque a contrapié, sin encontrar su ritmo de juego y muy a merced de la rápida circulación de balón de los blancos. Solo Calathes encontraba los espacios a la defensa armada por Pablo Laso. El Madrid cogió las primeras ventajas con el 11-6 en el marcador.

El técnico del Barça no lo veía nada claro y metía a Pau Gasol en pista para aportar sus tablas y su experiencia en grandes partidos. Allí se las veía con la bestia, Edy Tavares, que no hacía prisioneros cerca del aro. El Barça consiguió, poco a poco, meterse de nuevo en el partido aprovechando su talento individual. Pablo Laso no tardó tampoco en mover su banquillo buscando energía en sus hombres y daba entrada a Sergio Llull para comandar los ataques junto a Fabien Causeur. El '23' salió muy enchufado con cinco puntos consecutivos que volvían a abrir una buena renta para los blancos. Solo la presencia y la intimidación de Pau en la zona blaugrana permitió que el Real Madrid no volara en el marcador. Al final del primer cuarto, 20-15 para los blancos.

El segundo cuarto comenzó con mucha energía por parte de ambos equipos, aunque con menos acierto. Saltaron a pista nombres como Rudy Fernández o Vincent Poirier en el Real Madrid para seguir poniendo piernas frescas sobre la pista. No obstante, la sala de máquinas seguía siendo responsabilidad de un inspirado Sergio Llull. En la zona, Garuba ponía de nuevo la pasión cerrando el rebote y peleando contra una leyenda como Pau Gasol, que empezaba a acusar el paso de los minutos. Tras unos primeros compases donde todo el juego se desarrolló en la pintura, el Real Madrid volvió a abrir espacios desde el perímetro y Causeur castigó al Barça con un triple sensacional. Los de Pablo Laso seguían dominando por 28-23 a falta de 04:40 para el descanso.

Tras más de 15 minutos, el jugador mejor pagado de Europa, Nikola Mirotic, seguía sin anotar y sin ser importante para su equipo gracias al gran sistema defensivo de Pablo Laso, que se estaba imponiendo a su rival en los banquillos. Ante la incomparecencia del jugador balcánico, Cory Higgins se puso la capa de héroe para tomar las riendas e intentar reducir la diferencia a favor del Real Madrid cuando el choque se acercaba ya al descanso. El sprint final del Barça en el primer tiempo fue realmente sorprendente y poderoso hasta el punto de igualar el marcador con dos buenas defensas y con dos ataques que provocaron la desesperación de Pablo Laso y un tiempo muerto a poco de la conclusión. Al descanso, Real Madrid 36-33 Barcelona.

Llull busca sacar el balón tras una penetración ACB Media

La metamorfosis del Barça

Jugadores a pista y comenzó el tercer cuarto con el Real Madrid imponiendo su ley, aunque también con problemas. Carlos Alocén cometía su cuarta personal y tenía que salir de nuevo Llull al descanso. Por lo demás, quinteto titular de nuevo en pista. El tercer parcial comenzó con mucho intercambio de golpes en ataque, pero con un líder absoluto en el FC Barcelona. Ocho puntos de un Cory Higgins en ebullición que terminó de un plumazo con la ventaja del Real Madrid. Laso tuvo que mover sus piezas y meter en cancha a Fabien Causeur para intentar poner fin al recital del escolta que lideraba un parcial de salida de 3-10. El Barça estaba enchufadísimo hasta el punto de obtener su primera ventaja en la gran final. Calathes anotaba un 2+1 de mucha clase para poner e l44-46 a falta de 05:05.

Tras la salida arrolladora de los azulgranas, Laso se vio obligado a parar el partido para poner arreglo a su defensa y a la sequía que les atormentaba en el juego ofensivo. El vendaval del FC Barcelona llegó en el momento clave con un parcial de 0-16 que puso a los catalanes en su máxima diferencia justo al final del tercer cuarto. El Real Madrid no encontraba el camino en ataque y perdió todo su poderío en el rebote. Ni Garuba, ni Tavares ni un Llull demasiado acelerado podían hacer frente al recital de los de Jasikevicius que se habían hecho con su presa y amenazaban con dejarla sin vida antes del final de la batalla. Rudy intentó sacar el orgullo madridista con cinco puntos consecutivos, pero la posterior aparición estelar de Mirotic provocó que la diferencia se mantuviera estable en los diez puntos para el Barça. Al final del tercer cuarto, 52-62.

El Real Madrid comenzó el parcial decisivo con mucha tensión en sus ataques y con falta brillo en la circulación. Necesitado de puntos y sin la vía de Carroll para funcionar, los blancos se desinflaban sin capacidad de respuesta. Ya no dominaban en el rebote y la salida de Carlos Alocén con su cuarta falta fue una losa muy pesada para los de Pablo Laso que estaban completamente desubicados y sin posibilidad de dar una mínima esperanza de volver al choque. Además, concedían un 2+1 tras otro, fruto de la falta de gasolina para regresar en las transiciones rápidas. El Real Madrid intentaba entregarse a la heroica para poder poner rigor defensivo, pero el dominio del Barça era aplastante. Los culés mandaban por 60-74 a falta de 05:20.

Los blancos empezaban a estar desquiciados. Tanto es así que perdieron a Jeff Taylor antes de tiempo, expulsado por una antideportiva y una técnica. A pesar de que el conjunto madridista lo intentó con varios intentos con éxito de Fabien Causeur desde la línea de tres, el daño ya estaba prácticamente hecho. El partidazo de Cory Higgins, autor de 26 puntos, fue una bomba para la resistencia de un Real Madrid mermado en la moral y en lo físico que terminó sucumbiendo a pesar de su buen inicio.

Real Madrid 75-89 Barcelona

Real Madrid: Alocén (7), Abalde (7), Taylor (2), Tyus (4) y Tavares (16) -quinteto inicial-, Rudy Fernández (10), Carroll (3), Poirier (5), Llull (8), Vukcevic (-), Causeur (12) y Garuba (1) .



Barça: Calathes (12), Higgins (26), Hanga (6), Mirotic (9) y Davies (13) -equipo inicial-, Abrines (-), Bolmaro (-), Smits (2), Pau Gasol (8), Oriola (3), Kuric (10) y Westermann (-).

Parciales: 20-15 | 16-18 | 16-29 | 23-27



Árbitros: Carlos Peruga, Jordi Aliaga y Martín Caballero. Eliminaron por faltas a Usman Garuba y descalificaron a Jeffery Taylor tras señalarle una técnica y una antideportiva.



Incidencias: Primer partido de la final de la Liga Endesa, al mejor de tres, disputado en el WiZink Center de Madrid ante un aforo reducido a un millar de espectadores por la pandemia.