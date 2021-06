El padre de Alaba carga contra el Bayern: "Todos saben lo que pasó"

David Alaba es el primer y hasta el momento único fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Atrás dejó una bonita etapa en el Bayern Múnich, club al que estuvo vinculado durante una década, y lo hizo despidiéndose con emoción. Sin embargo, parece que su salida no fue tan pacífica como aparentaba y así queda reflejado en las palabras de su padre, George Alaba.

El padre de Alaba, primer representante de David, ha querido aclarar cómo se fraguó la salida de su hijo. En el podcast Bayern Insider da su visión y responde a lo que desde el club bávaro se quiso hacer ver, que no era otra cosa que el jugador pedía un salario desmesurado. El expresidente Uli Hoeness, incluso, llegó a llamar "piraña codiciosa" a Pini Zahavi, agente del futbolista. George Alaba responde.

Salida del Bayern

"Duele despedirse, sin ninguna duda. Siempre echaremos de menos este club por el trato que recibimos y por hacernos sentir agusto. David buscaba un nuevo reto, pero he de admitir que hubo algunas cosas que no estuvieron del todo bien".

Críticas a Zahavi

"No mereció que le llamasen piraña codiciosa. Lo rechazo por completo. Se llegó a filtrar que pedíamos 20 millones de euros para renovar, después 19,5. ¿Con qué cifra nos quedamos? Y todo esto para, luego, acudir a la prensa de la forma más populista posible y llamar a Pini "piraña codiciosa". Me faltaron las palabras. No quiero criticar a nadie en concreto, pero no vino a cuento".

Negociación con el Bayern

"No quiero entrar en detalle, pero los responsables saben lo que verdaderamente pasó. Solo puedo decir que, con el paso del tiempo, se endurecieron las posturas muchísimo y que no tuvimos ningún tipo de discusión en torno al dinero. Por ello, no llegué a entender por qué, al final, no se paraba de hablar de dinero. Las conversaciones comenzaron antes del Covid. Me sentí decepcionado porque, en plena pandemia, se utilizara como excusa en nuestro caso cuando hubo alguna que otra renovación más en ese mismo período de tiempo (Neuer, Müller) que transcurrió de forma tranquila".

Fin a la polémica

"No es una decisión en contra de los aficionados o del club. Solo nos queda decir que le estamos muy agradecidos al club por todo lo que hizo a favor de David. Por ello, quiero dejarlo ahí".

El Madrid, la primera opción

"Claro que sí. David tuvo cantidad de ofertas, entre otras del Top 4 de Inglaterra, dos de Italia y tres de Alemania. Lo sabe todo el mundo. Por amor al Bayern, nos quedamos. Mehmet Scholl era su ídolo. Ha sido un viaje muy largo, que queda un poco empañado por los recientes acontecimientos, pero por lo general nos entendimos bien".

Ancelotti

"Gracias a Dios, David es un chico abierto que trata a todo el mundo con cariño y sinceridad. Carlo es un gran entrenador. Veremos cómo nos va allí. No puedo decir demasiado, solo que sentimos mucha ilusión por que se le haya abierto esta puerta a David".

Dónde jugará

"No lo sé. Será el entrenador el que tendrá que decidir cuando se incorpore al grupo".