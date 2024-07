Este es el talento oculto que Djokovic explota desde que era un niño y ha sido clave en su carrera

El serbio Novak Djokovic es conocido por su habilidad y destreza en el tenis, aunque sería justo también hacerlo por su impresionante capacidad para hablar múltiples idiomas. Habla con fluidez hasta siete idiomas y tiene nociones en otros cuatro, algo sobre lo que reflexionó recientemente en Wimbledon 2024.

Novak Djokovic tiene un carácter especial y una facilidad innata para hablar idiomas, pero también una férrea voluntad por hacerse entender allá donde va y aprender de otras culturas.

Desde muy joven, mostró un gran interés por comunicarse en diferentes idiomas, lo cual ha derivado en un carácter políglota tan espectacular como envidiable. Desde niño, Novak se enfrentó a tener que viajar mucho y los idiomas le permitieron hacerlo más cómodamente.

Si bien es cierto que los habitantes de países pequeños tienen más necesidad de hablar otros idiomas y que los balcánicos suelen ser proclives a ello, el caso de Novak Djokovic se sale de la norma.

Su necesidad de salir de su país siendo muy joven hizo que Novak pronto se diera cuenta de lo importante que es aprender otras lenguas para poder generar confianza y cercanía en los otros.

"Me ha encantado aprender idiomas desde que era un niño. Pronto me di cuenta de que si quería dedicarme al tenis, me iba a ir muy bien hablar varios idiomas porque este es un deporte que exige constantes viajes por el mundo. Siendo apenas un junior, tuve que recorrerme toda Europa, viajar a América y Oriente Medio. Salí de la escuela con un buen nivel de inglés que fui mejorando y también di algo de alemán, idioma que consolidé cuando me fui a entrenar a la academia de Pilic entre los 12 y 16 años", confiesa Djokovic en una entrevista recopilada por la web 'puntodebreak'.

Djokovic sabía hablar cuatro idiomas cuando apenas tenía 16 años. Pero la cuenta no se queda ahí. "Conocí en esa etapa a bastantes personas italianas, con las que empecé a trabajar, algo que he mantenido a lo largo de mi carrera. Intenté desde el principio comunicarme con ellos en su idioma y así es como aprendí italiano porque además, me encantó el idioma", continúa Novak.

El profundo conocimiento del italiano le ha permitido mejorar cada día su nivel en español y portugués, idiomas que puede hablar con fluidez y en los que sigue formándose en cuanto tiene oportunidad.

"Tengo la tendencia y el deseo de seguir mejorando en este aspecto y aprender nuevos idiomas. En mi país solemos decir que una persona tiene un valor en función de los idiomas que habla y que es muy importante mostrar respeto e interés allá donde vas haciendo un esfuerzo por hablar en su idioma local. Cuando alguien hace ese esfuerzo e intenta aprender frases, muestra un aprecio e interés genuino por la cultura del país en el que está y eso es muy valorable", advirtió.

Preguntado acerca del método que sigue para dominar tantos idiomas, Novak Djokovic se mostró claro. "En el vestuario se hablan muchos idiomas, así que todo surge de forma natural. El único punto es hasta dónde estamos dispuestos a llegar cada uno aprendiendo y también si alguien puede ayudarte hablando diariamente contigo en esa lengua que quieres aprender. En todo caso, ahora tenemos muchos métodos para aprender idiomas rápidamente, lo único que se necesita es la voluntad de hacerlo. Si quieres algo, encontrarás tiempo. Si no lo quieres, hallarás excusas para no hacerlo", aseveró.

Además de su lengua natal, el serbocroata, Novak Djokovic aprendió de niño tanto inglés, alemán e italiano, idiomas en los que se desempeña perfectamente y que utiliza en su día, especialmente el alemán y el italiano. También puede hablar con cierta fluidez español y portugués, y se desenvuelve muy bien en francés, tal y como demuestra cada año en Roland Garros. Aparte de estos, tiene nociones en japonés, ruso, árabe y chino.

La habilidad de Novak Djokovic para hablar múltiples idiomas no solo es un testimonio de su talento natural, sino también de su dedicación y deseo de conectarse con diferentes culturas.

Esta capacidad ha sido clave en su carrera, permitiéndole moverse con facilidad en el circuito internacional y establecer relaciones más profundas y significativas en cada país que visita. Su poliglotismo es, sin duda, uno de los muchos talentos ocultos que han contribuido a su éxito como el tenista con más Grand Slam de la historia.