Pavlyuchenkova, la tenista rusa que dice 'no a la guerra': "No me asusta mostrar mi posición"

El conflicto bélico de Rusia y Ucrania continúa dejando su trascendencia también en el mundo del deporte. Si desde la Euroliga se ha decidido expulsar de la máxima competición del baloncesto continental a los equipos rusos, en el tenis una de las representantes del gigante se han unido al 'no a la guerra'.

Anastasia Pavlyuchenkova se ha unido así a Andréi Rublev o Daniil Medvedev. La tenista rusa ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para proclamar que es contraria a la guerra abierta por Rusia contra Ucrania: "No me asusta mostrar cuál es mi posición, estoy en contra de la guerra y la violencia. Las ambiciones personales o políticas jamás pueden justificar la violencia".

"He jugado al tenis desde que era una niña. Siempre he representado a Rusia. Es mi casa y mi país. Pero ahora tengo mucho miedo, al igual que mis amigos y familiares. No me asusta mostrar mi posición, estoy en contra de la guerra y la violencia", ha asegurado la tenista rusa.

"Estoy confundido y no sé cómo ayudar en esta situación. Solo soy una atleta que juega al tenis. No soy un político, ni una figura pública, no tengo experiencia en esto. Solo puedo discrepar públicamente con estas decisiones tomadas y hablar abiertamente al respecto. Alto a la violencia, alto a la guerra", ha agregado Pavlyuchenkova.

No a la guerra

Medvedev también se ha mostrado anteriormente en esta línea del 'no a la guerra': "Tocamos en tantos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como júnior y como profesional. Simplemente no es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz".

Por su parte, Rublev fue de lo más contundente cuando escribió este 'no a la guerra' en la cámara tras ganar en las semifinales del Dubai Duty Free Tennis Championships (ATP 500) a Hurkacz. Precisamente, Rublev ganó la medalla de oro en la categoría de dobles mixtos junto a Pavlyuchenkova.

Guerra Rusia -Ucrania

