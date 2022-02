El sorprendente mensaje que Rafa Nadal mandó a Iga Swiatek durante el Abierto de Australia

La temporada del tenis continúa tanto en el circuito femenino como en el masculino. Sin embargo, todavía siguen destapándose algunos detalles que ocurrieron en el Open de Australia. En el cuadro de los hombres, el ganador fue Rafa Nadal y sobre él ha hablado ahora Iga Swiatek.

La número nueve de la WTA cayó en las semifinales del Abierto de Australia ante Danielle Collins. Esto no le sentó bien. Se sintió enfadada y frustrada por caer a tan solo un paso de la final (en la que se impuso Ashleigh Barty). Sin embargo, recibió un mensaje inesperado que le hizo cambiar su punto de vista.

De la frustración a la motivación en prácticamente un instante. Y todo por el mensaje del español Rafa Nadal: "Me pilló por sorpresa, porque debe tener una vida muy ocupada. Fue una locura ver que, sí, puede mandarle mensajes de texto a alguien como yo -risas-".

Iga Swiatek en Roland Garros Reuters

"Me enseñó que, verdaderamente, tiene los pies en la tierra. Fue inspirador para mí: no me sentía mal tras mi derrota, porque sabía que Danielle había jugado prácticamente perfecto, pero después de aquello me sentí realmente motivada", confesó la tenista polaca de 20 años.

Swiatek y Nadal compartieron entrenamientos en Melbourne. Mantienen una buena relación y, de ahí que Rafa decidiese animarla: "El día después de la derrota solo quería volver a la pista, a trabajar más duro. Creo que el mensaje de Rafa tuvo bastante que ver con eso".

WTA 500 de Dubái

Iga Swiatek se encuentra ahora jugando su primer torneo después del Open de Australia. Confesa admiradora de Rafa Nadal (algo que afirmó en el año 2020), la polaca ha superado ya la primera ronda del WTA 500 de Dubái al imponerse a la rusa Daria Kasatkina en dos sets. Este torneo también tiene presencia española con Garbiñe Muguruza, la vigente campeona, y Paula Badosa, la número 5 de la WTA. Este miércoles, Iga Swiatek se enfrenta a Jelena Ostapenko en octavos.

