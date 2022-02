El calendario que le queda a Djokovic sin vacunarse: el 'sacrificio' de los Grand Slam y adiós al número 1

Novak Djokovic defiende hasta el final y con todas las consecuencias su postura frente a la vacuna de la Covid. Lo del Abierto de Australia se podrá repetir en futuros torneos, incluidos los Grand Slam, ya que el serbio antepone la libre decisión sobre su cuerpo a cualquier título. Las puertas se le cierran de una buena cantidad de campeonatos y su carrera puede sufrir importantes cambios por no vacunarse.

El tenista de Belgrado, pese a los rumores de las últimas semanas, no se ha vacunado ni lo hará a corto-medio plazo. El drama de Melbourne, con retención y deportación incluidas, pudo haber hecho recapacitar a Djokovic sobre su posición -como hicieron otros tenistas para no ver alterados sus calendarios-. Las secuelas de su retirada forzada del torneo daba para, al menos, reconsiderarlo.

No participar en el primer 'grande' del año liberó el camino a Rafa Nadal para ser el tenista masculino con más Grand Slam de la historia (21). El otro finalista, Daniil Medvedev, que se quedó sin premio, se queda al alcance de su palma con la oportunidad de asaltar el número 1 mundial del tenis. Djokovic está dispuesto a hacer más sacrificios con tal de no vacunarse.

Lo importante son los Grand Slam y todavía quedan tres por disputarse este año: Roland Garros, Wimbledon y US Open. Hace solo unas semanas, Djokovic no habría podido presentarse a ninguno de ellos por las restricciones de sus respectivos países. El tiempo está jugando a su favor y, al menos, parece que la situación no será tan trágica para él.

Roland Garros, Wimbledon y US Open

En Francia, hubo primero un vaivén de opiniones sobre si Djokovic podría jugar en Roland Garros (donde defiende corona) sin estar vacunado. La ministra de Deportes llegó a decir que se le exigiría la pauta completa. Finalmente, a finales de enero la situación dio un vuelco: Francia tiene previsto aprobar una modificación en los requisitos de entrada al país que contempla la no vacunación si se ha pasado la Covid en los seis meses anteriores. El 'grande' de París arranca el 22 de mayo, por lo que Novak llegaría con casi un mes de margen tras dar positivo el 16 de diciembre.

En cuanto a Wimbledon, ocurrió algo parecido que beneficia a Djokovic. El pasado 11 de febrero se retocaron las medidas de entrada al Reino Unido, informando Grant Shapps, Secretario de Estado de Transportes del país, que aquellas personas que no estén vacunadas podrán entrar al país realizándose un test antes del vuelo. Luego, una vez pongan pie en territorio británico, solo deben completar un formulario de localización y hacerse una PCR a los dos días.

El que queda es el US Open, que no podrá jugar si la situación se mantiene como está ahora. La política de Estados Unidos es estricta y no se permite entrar en el país a nadie que no esté vacunado. Para Nole significa eso que no podrá jugar la gira de pista dura de marzo ni el último Grand Slam del año, del que ha sido campeón tres veces y finalista en 2021. Lo positivo para él es que se juega del 29 de agosto al 11 de septiembre y, para entonces, la evolución de la pandemia podría ser más favorable para su condición.

Djokovic reaparecerá el próximo 21 de febrero en el ATP 500 de Dubai

En cuanto al resto de calendario, en su página web solo aparece confirmada su presencia en un torneo. Es el ATP 500 de Dubai, que arranca el próximo 21 de febrero y supondrá para Djokovic su regreso a las pistas tras disputar su último partido el 3 de diciembre en la Copa Davis. Habrán pasado 80 días entre una fecha y otra.

Los Masters 1.000

La primera puerta cerrada que se ha encontrado Djokovic es la del Masters 1.000 de Indian Wells. El serbio se inscribió para jugar en el torneo californiano (7-20 de marzo), pero ya sabe que no lo podrá hacer puesto que es requisito obligatorio para los participantes tener la vacunación completa.

El calendario de Djokovic en los Masters 1.000 -el segundo escalafón más alto de los torneos ATP- se ve afectado. Además de Indian Wells, Nole se quedaría sin jugar el de Miami (21 de marzo - 3 de abril) por el mismo motivo. El siguiente es el de Montecarlo (9-17 de abril) para el que habrá que ver si los cambios en Francia llegan a tiempo para que juegue el serbio en el Principado.

El Masters 1.000 de Madrid podría ser el primer gran torneo que Djokovic jugara en 2022

Donde sí podría jugar Djokovic es en el Masters 1.000 de Madrid. Si no hay cambio de norma por parte del torneo o del Gobierno, Novak disputaría un campeonato que arranca el 26 de abril y acaba el 8 de mayo. Se podría dar el caso de que fuera su primer Masters 1.000 que pudiera disputar en la temporada.

A Djokovic le queda un calendario muy mermado, con opciones menos atractivas en su camino como repetir participación en el ATP 250 de Belgrado. Este, por cierto, coincide en fechas (18-24 de abril) con el Barcelona Open Banc Sabadell. De esta manera, defender su número 1 ante Medvedev será casi una quimera y su actual récord de 360 semanas en lo alto se verá amenazado dentro de poco.

