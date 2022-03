Carrasco: "En invierno llamaron a mi puerta, pero soy feliz en el Atlético"

Yannick Carrasco hace una auténtica declaración de intenciones en la entrevista que ha concedido a RTBF. El jugador del Atlético de Madrid, que viene de celebrar una importante victoria frente al Betis en La Liga, ha asegurado que espera "dar lo mejor" de sí mismo en cada nueva temporada. Además, ha revelado que, pese a las ofertas, quiere continuar en el Wanda Metropolitano.

Rendimiento individual

"Creo que este año me sigue yendo bien. Trabajo defensiva y ofensivamente, trato de llevar peligro. Incluso tácticamente, creo que he madurado bastante en todo esto. Cuando eres joven, piensas un poco más en ti mismo. Cuando digo 'en ti', me refiero a tus acciones individuales, a tus bonitos gestos, mientras que con la madurez piensas más en el equipo. Así que voy a seguir trazando esta línea y a ver cómo le va al equipo. ¿Es mi mejor temporada? Hay altibajos. Sigue siendo una gran temporada. Pero quizá el año que viene me hagan la misma pregunta. Intentaré dar lo mejor de mí y cada año tener un Carrasco mejor que el anterior".

Relación con la afición

"Siento que le gusto mucho al público. Porque le devuelvo el favor. Sé que el público no solo espera grandes acciones o goles. Aquí, al público le gusta que sudes la camiseta. Este sigue siendo un equipo del pueblo. Los valores de la vida que transmitimos en el campo, eso es lo que esperan. Creo que estoy a la altura de este nivel".

Leyenda colchonera

"Llevo 200 partidos. No es algo fácil de hacer en un club y menos en uno de los mejores de Europa. Me he convertido en una de las leyendas del club porque ya he cumplido 200 partidos y un poco más. Espero poder añadir algunos más a mi historial con el Atlético".

Futuro rojiblanco

"Hoy me siento muy, muy bien. Estoy en casa. Estoy bien integrado. Soy un jugador importante tanto en el campo como en el vestuario. Ya tengo cierta edad, pero en el fútbol, como se dice, nunca se puede predecir el futuro. Algunos clubes llamaron a mi puerta este invierno, pero soy feliz en el Atlético, así que quería continuar mi aventura aquí".

El 'Cholo' Simeone

"Tenemos muy buena relación, pero es alguien con mucho carácter, que sabe lo que quiere. Hay que seguirlo, pero es consecuente con todo lo que pide. De vez en cuando, también tengo un poco de mal genio, pero eso le gusta. Para los partidos importantes, se necesitan soldados, guerreros y jugadores con carácter. Fue importante en mi carrera, tanto antes de ir a China como cuando volví. Ha vuelto a confiar en mí para que vuelva al Atlético tras mi paso por China. Sabe las cualidades que tengo, pero también la parte mental, no me importa trabajar, ser profesional".

Rol en el campo

"Mi posición ideal sería la de extremo izquierdo en un 4-3-3 a la vieja usanza. Cuando juegas así, eres un poco más libre ofensivamente. Ahí es donde prefiero jugar, pero a medida que he ido creciendo he aprendido a adaptarme a los sistemas de juego porque tengo la capacidad física de poder ir de un lado a otro durante 90 minutos y seguir teniendo las piernas para ir de uno en uno en los últimos metros y poder ser decisivo".

