Joao Félix: "Estábamos sufriendo, tuvimos que apretar el culo y a ganar"

Joao Félix fue el mejor en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Betis Balompié. El delantero portugués marcó dos de los tres goles del equipo rojiblanco en el Benito Villamarín. Después del duelo, el futbolista también fue protagonista con sus declaraciones.

"Estamos muy enchufados, tenemos claro nuestro objetivo. Estamos haciendo las cosas bien, la actitud es muy buena y cuando es así la calidad sale a flote", comenzó explicando el luso. "Es normal sufrir. Empezamos muy bien, después nos metemos atrás, sufrimos el gol. En el descanso hablamos de lo que teníamos que hacer. Veníamos en la segunda parte con una actitud muy buena, mejor que en la primera", siguió el doble goleador.

Para Joao Félix la actitud es la clave: "La actitud, teníamos que cambiar de la primera parte. Estaban corriendo más y no podía ser. La actitud y luego la calidad surge. Era una de las cosas que faltaban. Estábamos sufriendo, tuvimos que apretar el culo y a ganar".

El portugués afirmó que no es que haya cambiado nada en él, que aunque los goles no llegaban, él estaba "haciendo las cosas bien": "Nada, yo antes estaba haciendo las cosas bien. Los goles hay alturas que no surgen. Ahora están viniendo y que siga así". Por último, habló sobre su conexión con Ángel Correa: "Con Correa me entiendo bien. Estamos haciendo las cosas bien"

El futbolista del Betis también dio sus impresiones después de la derrota contra el Atlético de Madrid: "Hemos tenido una primera parte muy controlada. Lástima del gol. A un equipo como el Atlético darle la vuelta al partido es muy difícil. Ha sido una segunda parte muy dura y en las contras nos han matado".

"Sabíamos de la importancia del partido, sabíamos de su potencial y que se pongan por delante tan pronto es un hándicap. El equipo ha dado la cara, ha hecho una primera parte muy buena contra un equipazo", continuó diciendo el goleador verdiblanco del partido

"En la primera parte los hemos embotellado. En la segunda parte hemos salido a tener más tranquilidad, hemos tenido también alguna ocasión. Ellos han jugado bien sus cartas y arriba tienen jugadores de muchísima calidad que marcan la diferencia", señaló un Tello que dejó claro que "está siendo un año apasionante". "Espero que nos dure la gasolina hasta el final", agregó.

