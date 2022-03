El Atlético de Madrid asalta el Benito Villamarín con Joao Félix en plan estrella ante el Betis

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos del Benito Villamarín. En un partido marcado por las lesiones, Joao Félix decantó la balanza del lado rojiblanco con sus dos goles. También fue importante en el triunfo de los del 'Cholo' Simeone tanto la conexión del luso con Marcos Llorente como la entrada de Lemar al campo. El Betis venía de conseguir el billete para la final de la Copa del Rey, pero no pudo sumar un nuevo triunfo y se queda en la quinta posición de la clasificación de La Liga. [Narración y estadísticas: Betis 1-3 Atlético de Madrid]

Pellegrini apostó por Joaquín como titular. Primera vez en La Liga en el once para el capitán y alma del Betis. Aunque el encuentro se decantó del lado rojiblanco a las primeras de cambio. Balón largo que caza Correa. El argentino se dio la vuelta a la perfección y le puso en bandeja el balón a un Joao Félix que no falló ante Claudio Bravo en el segundo minuto de partido.

Los contratiempos no quedaron ahí para el equipo local. Andrés Guardado pidió el cambio antes del minuto 10 de partido por lesión. De ahí a la primera acción polémica del duelo en el Benito Villamarín. Los jugadores del Atleti pidieron penalti por mano de Sabaly, pero ni Cuadra Fernández en primera instancia ni desde el VAR se consideró que la jugada fortuita era mecedora de pena máxima.

Siguió el partido con una dinámica accidentada. Tuvo que salir a calentar Carrasco para ingresar al terreno de juego por Vrsaljko. Instantes después fue Correa el que dio el susto por un golpe en su rodilla y de ahí a que Rodrigo de Paul se quedase tendido sobre el césped por otra acción.

Correa se probó en el césped, mientras era Griezmann el elegido por el 'Cholo' Simeone para comenzar a calentar ante un posible cambio. En lo que se refiere al juego, con el marcador a favor, el Atlético se mostró cómodo con el guion. Y todo eso mientras el Betis echaba de menos a Canales y no acababa de encontrar a Fekir.

Finalmente, Ángel Correa tuvo que abandonar el campo. Se probó el argentino, pero no pudo. Visiblemente molesto por no poder continuar se fue el '10' rojiblanco para dejar su sitio a Antoine Griezmann. Con el Atleti buscando el segundo, Sabaly actuó de salvador para los suyos al anticiparse a Renan Lodi. Por ahí también estaba Joao Félix intentando pescar algo.

El Betis pudo poner el empate en el luminoso en una acción que no se entiende cómo no pudo acabar en gol para los de Manuel Pellegrini. Cristian Tello ganó la línea de fondo y puso un centro raso que no logró despejar de la mejor manera José María Giménez. El balón le rebotó en el cuerpo a un Paul Akouokou que no se explicó el futbolista cómo el balón se fue por encima de la portería de Jan Oblak.

Empuje bético

Otras dos ocasiones de gol tuvo el Betis antes del descanso. Joaquín botó el córner y Bartra firmó un cabezazo picado que se fue fuera por muy poco. Después fue Borja Iglesias, el que a centro de Joaquín, protagonizó un cabezazo que atrapó sin problemas Oblak.

Cristian Tello, celebrando el gol del empate del Betis ante el Atleti Reuters

Partido de alta intensidad y con los dos equipos volcados en ataque. Además de accidentado por los tres cambios obligados, uno en las filas verdiblancas y dos en el Atleti, por lesión. Y justo en el momento en el que se acercaban los últimos instantes de los cinco minutos de añadido, Tello apareció para poner el empate en un gol que buscó el Betis con ahínco. Dio pena que se alcanzase el final de la primera parte po lo que se estaba viendo en el Villamarín.

Llorente - Joao

Comenzó la segunda mitad con el mismo ritmo intenso y con los dos equipos teniendo opciones para ponerse por delante. En especial un Atlético de Madrid que gozó de una doble ocasión en un saque de esquina. Primero el cabezazo de Felipe fue repelido por el poste. Después fue Giménez el que lo intentó sin encontrar el premio gordo. Antes había sido Oblak el que salvó al Atleti a tiro de Tello.

Olía a gol el Villamarín. Y fue, nuevamente, Joao Félix el que superó a Claudio Bravo. Marcos Llorente arrancó por banda izquierda y encontró al portugués, quien tan solo tuvo que empujar el esférico hasta el fondo de las mallas. La conexión de ambos jugadores siguió funcionando, pero también fue importante para el Atlético la entrada de Lemar al terreno de juego tras el descanso.

Piña de los jugadores del Atlético de Madrid para celebrar el segundo gol de Joao Félix Reuters

Entrada la recta final del encuentro, un nuevo susto llegó en las filas del Atlético de Madrid. Marcos Llorente se quedó dolorido y se rondó la opción del cambio. Pero el mediocentro, que bien vale como interior o como lateral, es una bestia física y pudo seguir en el campo. Aunque reduciendo esos arranques que tanto le definen.

Sentencia rojiblanca

El Atlético pudo cerrar el partido con un auténtico jugadón de Carrasco por banda. Aunque el que tuvo el gol en sus botas fue Griezmann. El belga le puso el balón atrás al ex del Barcelona, pero ganó la partida Claudio Bravo con una parada de mérito. El 'Principito' no pudo dictar sentencia. Sí lo hizo Lemar gracias a la asistencia del propio Griezmann, quien lo festejó tanto como si hubiese marcado él.

Antes del final hubo tiempo para un pequeño rifirrafe entre Llorente y Ruibal. Cuadra Fernández lo solucionó con una tarjeta amarilla para cada uno de ellos. Aunque, afortunadamente, no pasó a mayores el encontronazo entre los dos futbolistas. Así, el partido se fue acercando al pitido final. Con el Atlético quedándose con la cuarta posición de la tabla y con el Betis, quinto.

Betis 1-3 Atlético

Betis: Bravo; Sabaly, Bartra, Víctor Ruiz, Guardado (Tello, 11'); Paul (Guido Rodríguez, 57'), William Carvalho; Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín (Juanmi, 66'); Borja Iglesias (Willian José, 66').

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko (Carrasco, 21'), Giménez, Felipe, Reinildo, Lodi (Lemar, 46'); Llorente, Herrera, De Paul (Javi Serrano, 83'); Correa (Griezmann, 27'), Joao Félix (Suárez, 83').

Goles: 0-1, 2' Griezmann; 1-1, 45+' Tello; 1-2, 61' Joao Félix; 1-3, 80' Lemar.

Árbitros: Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a los locales Borja Iglesias (23'), Paul (40'), Bartra (50'), Tello (70') y Aitor Ruibal (87'), y por parte visitante al entrenador, Diego Simeone (27'), Herrera (38'), Carrasco (63) y Llorente (87').

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga, disputado en el estadio Benito Villamarín (Sevilla, España) ante 44.383 espectadores.

