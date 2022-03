Padovani, la heredera de Fausto Gresini: la única mujer propietaria de un equipo de MotoGP

Ha sido larga la espera, pero MotoGP ya está de vuelta. Catar ha dejado ya el primer Gran Premio del curso que además se ha saldado con bastantes sorpresas. Para empezar, la composición de un podio en el que no figuraba ni uno solo de los grandes favoritos al título. Pol Espargaró superó a su compañero Marc Márquez y a su hermano Aleix Espargaró para ser tercero. Brad Binder, que se aprovechó de un fallo del de Honda, terminó segundo y Enea Bastianini consiguió su primera victoria en la categoría reina.

El éxito del piloto italiano ha supuesto un soplo de aire fresco para un inicio de Mundial que estaba marcado por la tensión y por la igualdad. Cuando nadie se atrevía a dar un favorito entre nombres como Márquez, Quartararo, Joan Mir o Pecco Bagnaia, llegó la 'La Bestia' para demostrar todo su poderío y su potencial con una recta final de carrera primorosa. Él y Binder realizaron una remontada espectacular, pero el italiano se mostró intratable.

El de KTM, que no parecía estar invitado a la fiesta, salía séptimo y gracias a su enorme ritmo de carrera se coló en los puestos de cabeza. Bastianini, que partía segundo, pagó una mala salida en la que se vio superado por Marc Márquez y Pol Espargaró que amenazaban con cerrar un brillante doblete para Honda.

Sin embargo, ambos se desinflaron y ahí apareció Enea para terminar cruzando la línea de meta en primera posición. Una victoria histórica, ya que supone la primera que consigue el Gresini Racing MotoGP en su primera carrera en la élite. Es el primer año que los de Faenza consiguen volar en solitario como marca en la categoría máxima y el estreno no ha podido ser mejor. Además, ha supuesto un éxito muy especial ya que ha sido el mejor homenaje posible a la memoria de Fausto Gresini, fundador del equipo y que falleció por Covid el pasado año, y que ha sido sustituido por su vida, Nadia Padovani.

Fausto Gresini Gresini Racing

Nadia se pone al mando

El 27 de diciembre del año 2020, Fausto Gresini ingresaba en el hospital de Ospedale Maggiore de Bolonia en estado grave tras haber dado positivo por Covid-19. La situación del expiloto italiano fue grave por momentos, pero consiguió salir hacia delante y superar el bache. Sin embargo, unos meses después, el 18 de febrero, empeoró drásticamente y tuvo que ser internado de nuevo con una grave infección pulmonar. Cinco días después se confirmaba la triste noticia de su fallecimiento.

Esta noticia supuso un palo durísimo para el Mundial de motociclismo, ya que Fausto era toda una leyenda. Una personalidad apabullante que había conseguido ganarse un gran respeto por parte de todos. Fue dos veces campeón de 125cc y en el año o1997 había conseguido fundar el Gresini Racing. Su sueño era llevar a la escudería hasta MotoGP, algo que consiguió, aunque su verdadero reto pasaba por ser una marca con sello propio.

Fausto murió al pie del cañón como director deportivo del Aprilia Racing Team Gresini MotoGP. Pero hacía unos meses, había conseguido firmar un acuerdo para la salida en solitario del equipo en la categoría reina. Era el sueño de su fundador que, sin embargo, no iba a poder verlo hecho realidad. Para no perder la esencia de una marca que es realmente una familia, su esposa decidió tomar las riendas del proyecto.

Nadia Padovani, la ahora viuda de Fausto, se convirtió en la Team Owner y Team Principal del nuevo equipo Gresini Racing MotoGP para el año 2022. El comienzo de su aventura en solitario en la élite seguiría contando con el sello de la familia Gresini con Nadia al mando continuando los pasos de Fausto y tomando las decisiones de una escuadra que ha arrancado el curso por todo lo alto.

La victoria de Enea Bastianini ha supuesto el mejor homenaje posible para la memoria de Fausto, pero también la mayor prueba de éxito de que Nadia está haciendo las cosas muy bien al frente del equipo. La CEO de Gresini es además una auténtica pionera y un verdadero ejemplo en el universo del motor, ya que es la única mujer que es propietaria de un equipo en la categoría reina del motociclismo. Por ello, esta victoria sirve para cerrar un círculo mágico.

Nadia Padovani celebra la victoria junto a Enea Bastianini Europa Press

La familia sigue unida

La llegada de Nadia Padovani a la dirección del equipo y a la empresa ya ha supuesto un éxito tremendo. Sin embargo, no es la única novedad que Gresini ha registrado en su cúspide. Tras el fallecimiento de Fausto y la llegada a MotoGP, la compañía de Faenza ha reforzado todavía más sus lazos familiares. Por ello, la llegada de Nadia no ha sido la única novedad.

Junto a ella se situaron también sus dos hijos, Lorenzo y Luca, quienes se lanzaron a esta ayuda para formar equipo junto a su madre. El primero de ellos se ocupa ahora mismo de la parte más empresarial de la empresa. Y el segundo, tiene un papel de predominancia deportiva, dentro de lo que es la estructura que se mueve por los circuitos.

Esta doble decisión supuso también un refuerzo para que Nadia asumiera los galones del equipo y tomara las riendas de toda la factoría que cuenta con equipos en diferentes modalidades como Moto E. No obstante, las joyas de la corona son los equipos de Moto2 y el recién estrenado de MotoGP que cuenta con monturas de Ducati, al contrario que en los años previos cuando montaban Aprilia.

Nadia, tras su presentación en su nuevo cargo, aseguraba que su objetivo era la unión de las dos familias que había creado Fausto, la de las carreras y la de casa: "Me gustaría pensar que las dos familias de Fausto han unido sus esfuerzos para sacar adelante todo lo que él estaba planeando, especialmente en MotoGP".

"Tener un equipo independiente en la categoría reina es a buen seguro algo muy exigente, con un equipo que hay que construir desde cero, pero sé que todos en la empresa están dando su 110% para hacer realidad su sueño. Personalmente, lo veo como una verdadera misión, un reto que afrontaremos -también y sobre todo- gracias a la fuerza de Fausto, que nos sigue desde arriba". Ahora, ese equipo es una realidad consumada que ya tiene su primera victoria y su primer liderato gracias al triunfo de Bastianini.

Nadia Padovani junto a Lorenzo y Luca Gresini Gresini Racing MotoGP

El sueño de 'La Bestia'

Más allá de lo emotiva que ha sido la victoria para una factoría que sigue echando de menos a su líder, se trata de un éxito deportivo de proporciones épicas. Solo hay que echar un vistazo a los resultados del compañero de Enea Bastianini para comprobar lo importante y lo inesperado que ha sido.

El fin de semana de Fabio di Giannantonio fue para olvidar. En la clasificación se quedó evidentemente fuera de la Q2 y solo pudo partir de salida en la 21ª posición. Eso le llevó a tener una carrera sumamente difícil en la que finalizó en el puesto 17, fuera de los puntos. La cara y la cruz de dos pilotos cuyos rendimientos están a años luz uno del otro a pesar de que llevan la misma moto. Mientras uno pelea por la victoria con las Honda, las Aprilia y las Suzuki, el otro intentó evitar no ser el farolillo rojo.

Después de su éxito, no faltó quien lanzó las campanas al vuelo e intentó introducir a Enea en la pelea por el título. Y alguna voz autorizada como Marc Márquez secundó este pensamiento, ya que situó a 'La Bestia' por delante de su compañero Pol Espargaró en la batalla. Solo entrar en la pelea sería una heroicidad, ya que las Gresini son las terceras Ducati de la parrilla tras el equipo principal, el de Pecco Bagnaia y Jack Miller, y el satélite, las antiguas Pramac de Jorge Martín y Johan Zarco. De hecho, es el modelo que tan fuerte terminó el pasado curso y que parece un punto por encima de las nuevas creaciones del 2022.

De momento, Enea prefiere ir paso a paso y disfrutar de lo que ya es un sueño: "No esperaba subir al podio y mucho menos ganar. Fausto nos empuja desde el cielo, es fantástico para todo el equipo. Hemos llorado todos. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, no puedo describir la felicidad. Fausto era una persona fantástica y ahora está Nadia al mando y en el equipo hay un ambiente genial. Cada persona está motivada tanto como yo y eso ha hecho posible este resultado". Con Nadia Padovani, la pionera que es ejemplo en MotoGP, Bastianini no rechaza soñar con lo máximo.

