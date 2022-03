Vietti impone su ritmo en Moto2 y Canet queda segundo en Qatar: mal debut de Pedro Acosta

La carrera de Moto2 mantuvo la misma intensidad que la de Moto3 con un final de infarto. El italiano Vietti se llevó el triunfo después de dominar durante el inicio de la carrera. Aron Canet logró abrir la temporada con una segunda plaza muy merecida. Lowes, en la última curva del circuito, se encontró la tercera plaza por un toque entre Ogura y Augusto Fernández.

Mucha menos suerte tuvo Pedro Acosta, uno de los hombres más seguidos de esta nueva temporada. El último campeón de mundo de Moto3 salía en décima posición. Sin embargo, un error en los primeros metros del circuito acabó castigándole durante toda la mañana. Tras ir en la cola de la clasificación, logró meterse en los puntos y peleó por estar entre los 10 mejores pilotos. Además, fue el mejor de todos los rookies.

Celestino Vietti, tras este triunfo, vivirá por primera vez como líder del Mundial. Aron Canet, que no pudo pelearle la victoria, disfrutó de ese lugar en el podio. "Estoy muy contento con la carrera y con la moto. El fin de semana no tenía buenas sensaciones, pero en el warm up hemos intentado mejorar esos puntos. La salida era muy importante", llegó a explicar tras la carrera.

La carrera comenzó con el piloto italiano marcando ritmo y con la clasificación dando un vuelco por esa mala salida de Acosta. El Tiburón de Mazarrón salió en la décima posición y, tras el error inicial, se quedó sin hueco en la primera curva y cayó a la cola de la tabla. Mientras, Canet se situó rápidamente en la cabeza de carrera con Augusto Fernández acompañándole en esa lucha. Eso sí, siempre por detrás de Vietti.

Las caídas no tardaron en llegar y Salak dio el susto tras un golpe en la cabeza. Tras unos segundos sin moverse, el piloto se levantó y dijo adiós al GP de Qatar. Toda la atención pasó entonces a la cabeza de carrera.

Es increíble que no se hayan ido al suelo 😯



Ogura a punto de llevarse puesto a @Afernandez37 en la última curva 😶#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/mlQPKfyRU4 — DAZN España (@DAZN_ES) March 6, 2022

Canet lo intentó en incontestables ocasiones. Especialmente cuando Augussto Fernández y Ogura se enzarzaron en una pugna por ver quién se hacía con la tercera plaza. Esa batalla se alargó durante toda la jornada y llegó seriamente viva al tramo final. Mientras Pedro Acosta subía hasta la 12 posición, el español y el japonés protagonizaban su propio mano a mano.

El desenlace no pudo ser peor para ambos. Con Vietti amarrando la victoria y Canet asegurándose la segunda plaza, Ogura tocó lo justo a un Augusto Fernández que estuvo a punto de irse al suelo. Ese choque dejó vía libre a Sam Lowes que, casi sin quererlo, se encontró con el camino despejado rumbo al podio. Fernández se tuvo que conformar con la cuarta plaza y Ogura con la sexta.

